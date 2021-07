Statue von Prinzessin Diana enthüllt – «Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre» William und Harry haben in London ein Denkmal ihrer verstorbenen Mutter Diana eigeweiht. Die «Prinzessin der Herzen» wäre heute 60 Jahre alt geworden. Anja Ruoss

Prinz William und Prinz Harry vor dem Denkmal im neu gestalteten Sunken Garden auf dem Gelände des Kensington-Palasts. (1. Juli 2021) Foto: Dominic Lipinski (AFP)

Prinz William und Prinz Harry haben in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die beiden britischen Prinzen standen am Donnerstag, dem Geburtstag von «Lady Di», Seite an Seite und zogen ein Tuch von der Statue herunter, wie auf Fernsehbildern zu sehen ist.

Das Denkmal steht in dem neu gestalteten Sunken Garden (Versunkener Garten) auf dem Gelände des Kensington-Palasts, der als einer der Lieblingsorte der Prinzessin von Wales galt. Diana wäre am Donnerstag 60 Jahre alt geworden. Sie kam 1997 bei einem tragischen Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi-Reportern in Paris ums Leben.

«Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre» Prinz William und Prinz Harry

«Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre, und unsere Hoffnung ist, dass diese Statue für immer als Symbol ihres Lebens und ihres Erbes angesehen wird», erklärten Harry und William in einem gemeinsamen Statement. Man erinnere sich an ihre Liebe, ihre Stärke und ihren Charakter – «Qualitäten, die sie zu einer Kraft für das Gute in der Welt» gemacht hätten.

Die Söhne hatten das Denkmal – entworfen vom Bildhauer Ian Rank-Broadley – im Jahr 2017 selbst in Auftrag gegeben.

Das Verhältnis zwischen den Brüdern gilt als angespannt: Prinz William und Prinz Harry bei ihrem gemeinsamen öffentlichen Auftritt in London. (1. Juli 2021) Foto: Yui Mok (AFP)

Das Verhältnis zwischen William (39) und Harry (36) gilt als angespannt. Grund sind schwere Vorwürfe des jüngeren Bruders gegen das Königshaus. Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, hatten vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren in die USA gezogen.

Die Enthüllung der Statue ist der zweite gemeinsame öffentliche Termin der Brüder nach Harrys Abschieds aus dem Königshaus. Im April hatte er mit der Familie bereits an der Beerdigung von Prinz Philip teilgenommen.

