Meine geschätzte Kollegin Fabienne Grimm thematisierte hier kürzlich das von uns Journalistinnen gefürchtete News-Loch. Dieses droht sich jeweils kurz vor den Sommerferien aufzutun und wird je grösser, je kürzer die Sommeröffnungszeiten der Gemeindeverwaltungen.

Nun, liebe Fabienne, ich denke, heuer müssen wir Journis für einmal nicht verzweifelt auf das Auftauchen eines Sommerloch-Tierli – sei es, wie von dir erhofft, eine ausgebüxte Kuh, oder wie 2022 die beiden Esel Sancho und Lucy – warten, um uns durch das News-Loch zu hangeln.

Diesen Sommer stopfen wir es mit Windrädli. Diese ploppen zurzeit überall im «Landbote»-Land auf und sorgen für heftigen Gegenwind. Und sie lassen die Gemeinderäte heftig in die Tasten hauen, um dem Martin Neukom im fernen Tsüri ihre Meinung zu geigen. Was sie notabene auch uns wissen lassen.

Diese Schreiben wiederum lassen sich trefflich in Artikeln verwursten. Und zwar äusserst effizient, müssen doch jeweils bloss der jeweilige Gemeindename und das jeweilige Gemeindeföteli angepasst werden. So bekennen sich grundsätzlich alle zur Mitverantwortung für den Klimaschutz. Anschliessend folgt dann von Hagenbuch bis Elgg, von Dägerlen bis Russikon jeweils das gleiche «Aber-sicher-nicht-auf-unserem-Hügel!».

Begründet wird dieses «Aber» jeweils mit (bitte ankreuzen) zu schützenden Fledermäusen, Waldkindergärtlern und Vita-Parcours-Absolvierenden, aber auch mit möglicherweise herabstürzenden Eiszapfen oder aufgewirbeltem Feinstaub. Argumentatorische Fantasie beweist eigentlich bloss Brütten: «Wir stellen fest, dass die Rega regelmässig direkt den Chomberg in geringer Höhe überfliegt», heisst es dort vonseiten des Gemeinderats. Aha.

Böse Stimmen könnten nun sagen, dass ich mich als Einwohnerin des Windpotenzial-armen lllnau-Effretikon gut lustig machen kann. Dabei würde ich mir noch so gern eine kleine Windturbine in den Garten stellen, ähnlich jener, mit der gerade die Gemeindepräsidentin von Otelfingen für Schlagzeilen sorgt.



Aber mal abgesehen davon, dass ich umgehend das Bauamt am Hals hätte, würde mir wohl ähnlich viel Gegenwind aus der Nachbarschaft entgegenblasen wie dem Martin Neukom aus dem «Landbote»-Land. Wobei, liebe Fabienne, wollen wir es wagen? Ich gebe dir gern auch ein Exklusivinterview.



