Weltrekord für Winterthur – WinGD entwickelte grössten Motor der Welt WinGD, Entwickler von Schiffsmotoren, erfand und entwarf den gigantischsten Motor, den die Welt bis heute je gesehen hat. Dafür heimste die Winterthurer Firma nun die entsprechende Auszeichnung von «Guinness World Records» ein. Michael Caplazi

Der WinGD 12X92DF hält nun nach «Guinness World Records» den Rekord als leistungsstärkster kommerziell erhältlicher Schiffsmotor mit innerer Verbrennung (Ottozyklus). Foto: PD

Der Rekordmotor erreicht eine Leistung von 63’840 kW bei einer Drehzahl von 80 Umdrehungen in der Minute. Um sich davon ein Bild zu machen: Das entspricht etwa der Leistung von 350 typischen Sportwagen – und ist damit der leistungsfähigste Ottomotor auf dem Markt, der mit zwei verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden kann. Der riesige Motor – mit einem Zylinderdurchmesser von 92 cm und einem Gewicht von 2140 Tonnen – wird aus Tanks versorgt, die der Grösse von sieben olympischen Schwimmbecken entsprechen.

Gebaut wurde der Koloss von einem Motor von einer Partnerfirma in China. Zum Einsatz kommt der Zweitaktmotor bei hochmodernen Containerschiffen einer Reederei aus Frankreich. Ein Schiff dieser Grösse transportiert bis zu 23’000 Standardcontainer für den Warenverkehr zwischen Europa und Asien.

Stärker und freundlicher zur Umwelt

Klaus Heim, CEO von WinGD, sagt: «Der 12X92DF ist der grösste Dual-Fuel-Motor in unserem Produktportfolio und nun offiziell der leistungsstärkste seiner Art auf der Welt. Wir freuen uns sehr über diesen Titel.» Die Entwicklung dieses Motors sei im Zuge der Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit in der Schifffahrt entstanden. Diese Motoren ermöglichen nämlich die Verwendung von Flüssiggas als Kraftstoff. Damit, so Heim, würde die Luftverschmutzung auf ein Minimum reduziert werden. Der Weg zur Verminderung der Emissionen aus der Schifffahrt sei damit aber noch nicht zu Ende. «Unsere Dual-Fuel-Modelle können ohne weitere Modifikationen auch mit kohlenstoffneutralen Kraftstoffen betrieben werden, sobald diese verfügbar sind. Wir sind bereit für die grüne Zukunft der Schifffahrt.»