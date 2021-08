Aufgefallen in Winterthur – Winkt ein gutes «Kiwijahr» im Neuwiesenquartier? An der Wartstrasse fühlt sich der Baum einer «chinesischen Stachelbeere» sichtlich wohl. Till Hirsekorn

Rankt sich rund sechs Meter in die Höhe: Der Kiwibaum an der Wartstrasse im Neuwiesenquartier. Fotos: Madeleine Schoder/Tamedia

Der «Landbote»-Leser Joseph Schweizer staunte nicht schlecht, als er sah, was ihn da im Gesicht gestreift hatte, bei einem Spaziergang durchs Neuwiesenquartier: die Ranke einer Kiwipflanze. Und was für einer! Sie wächst in einer schmalen Rabatte entlang eines Mehrfamilienhauses an der Wartstrasse 32. Fast acht Meter ist sie hoch und trägt zig kleine Früchte, genauer: Beeren.



Martin Müller hat den etwa zwölfjährigen Kiwibaum gesetzt. Seine Gärtnerei Blumen Müller ist gleich ums Eck. Offenbar waren es die zwei letzten Setzlinge, die damals im Laden liegen blieben und nicht verkauft wurden.

