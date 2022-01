Zum Beispiel Uetliberg und Weissenstein – Wintersport auf den Hausbergen Schlitteln, Skifahren, Langlaufen: Wenn die Landschaft in Weiss getaucht ist und die Temperaturen mitspielen, verwandeln sich die Hausberge der Schweizer Städte in Wintersportgebiete. Neun Tipps für den Kurzausflug in den Schnee. Silvia Schaub

Locarno: Ruhe auf dem Hausberg

Hoch über Locarno und dem Lago Maggiore: Schneeschuhwandern auf Cardada-Cimetta. Foto: Keystone

In knapp fünf Minuten entschwebt man ab Locarno-Orselina mit der Luftseilbahn fast 1000 Meter in die Höhe zur Bergstation Cardada – in eine andere Welt. Wer noch weiter hinaufwill, besteigt die Sesselbahn auf die Cimetta. Bis vor wenigen Jahren konnte man hier gleichzeitig Ski fahren und den Blick über den Lago Maggiore geniessen. Heute geht es etwas ruhiger zu und her.

Beliebt ist der Locarneser Hausberg zum Winter- oder Schneeschuhwandern – besonders, wenn die Stadt und der See im Nebelmeer verschwinden und die Weite grenzenlos erscheint.

cardada.ch

Chur: Naturschneepisten auf Brambrüesch

Eine Skitourenfahrerin zieht ihre Spur durch die winterlich verschneite Landschaft auf Brambrüesch oberhalb Chur. Foto: Keystone

In keiner Schweizer Stadt liegt das Wintersportgebiet so nah wie in Chur. Die Luftseilbahn führt direkt auf den Hausberg Brambrüesch. Dort gibts neben 20 Kilometer Naturschneepisten und 5 Kilometer Schlittelwegen auch Winterwanderwege und mehrere signalisierte Schneeschuhtrails. Täglicher Betrieb bis 18. März, Abendbetrieb samstags bis 22 Uhr, bis 5. März.

chur.graubuenden.ch

Luzern: Restart in drei Wochen

Ab 19. Februar wieder in Betrieb: Die Panorama-Gondelbahn Kriens–Fräkmüntegg. Foto: PD

Wieso nach Engelberg oder Sörenberg weiterreisen, wenn die Fräkmüntegg bei Luzern lockt? Zumindest wieder ab 19. Februar, nach erfolgreicher Revision der Panorama-Gondelbahn. Sie verkehrt zwischen Kriens und der Erlebniszone an der Nordseite des Pilatus. Auf der Fräkmüntegg finden kleine und grosse Skifahrerinnen und Skifahrer Abfahrtspisten in verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden. Auch unter Schlittlerinnen ist das Revier beliebt.

Wer es ohne Temporausch geniessen möchte, findet am Luzerner Hausberg diverse Schneeschuhtrails. Und wer in der kalten Winterluft hungrig wird, kann sich in der Gondel ein Käsefondue servieren lassen.

pilatus.ch

Zürich: Schlitteln am Uetliberg

In schneereichen Wintern ein stadtnaher Spass: Die kurvige Schlittelstrecke vom Uetliberg bis zum Triemli. Foto: Reto Oeschger

Direkt vom Zürcher Hauptbahnhof fährt die Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (S 10) auf den Hausberg der Limmatstadt. In einem schneereichen Winter ist der Uetliberg ein Highlight für Schlittelfans: Die Strecke hinunter bis zum Triemli ist ziemlich kurvig, steil und oft auch sehr eisig. Apropos Eis: Neuerdings kann man beim Utokulm Eisstock schiessen.

In Stadtnähe werden auch Langlaufloipen gespurt, etwa die Rundstrecke Guldenen oberhalb der Forch oder die Loipe Feldenmaas in Affoltern am Albis. Etwas höher und schneesicherer liegen die Skigebiete Steg, Steig-Bäretswil oder Fischenthal im Zürcher Oberland.

zuerioberland-tourismus.ch; loipe-feldenmaas.ch; utokulm.ch

Bern: Wunderland «Güsche»

Perfekt für einen spontanen Schlittelausflug: Vom Berner Hauptbahnhof ist der Schlittelweg auf dem Gurten in nicht einmal 20 Minuten zu erreichen. Foto: BZ

Der Berner Hausberg lockt nicht nur im Sommer mit dem bekannten Musikfestival und Jogging- und Wandermöglichkeiten. Bei genügend Schnee bietet der Gurten auf 840 Meter über Meer auch zahlreiche Winteraktivitäten. Im Sonnenschein ist die Fahrt ab Wabern auf den «Güsche» besonders zu empfehlen. Dann geniesst man den Blick in die Berner Alpen. Der Kinderskilift ist, falls es die Verhältnisse erlauben, täglich geöffnet, Material kann vor Ort gemietet werden. Von der Bergstation führt eine nicht präparierte Schlittelpiste bis zur Mittelstation der Gurtenbahn.

Für Kurzentschlossene: Bis Ende Januar lohnt sich ein Ausflug auch abends. Auf einem 1 Kilometer langen Rundweg verzaubert das Lichtspektakel Winter Wonderland mit über 120 lebensgrossen Tierfiguren die Landschaft auf dem Gurten.

gurtenpark.ch

Solothurn: «Haute Route» im Jura

Der Weissenstein ob Solothurn ist ein beliebtes Nahziel für Langläuferinnen und Langläufer. Foto: Solothurn Tourismus

Oft ragt die Krete des Weissensteins aus dem Nebel des Mittellandes heraus und gibt den Blick in die Alpen frei – vom Säntis bis zum Montblanc. Das Gebiet lockt vor allem mit seinen Langlaufloipen, Schneeschuh- und Winterwanderwegen. Ein Klassiker ist die Schlittelpiste vom Kurhaus Weissenstein nach Nesselboden und weiter nach Oberdorf – ziemlich rasant und kurvig. Etwas familienfreundlicher ist die Schlittelstrecke nach Gänsbrunnen.

Ambitionierte wagen sich mit den Tourenski oder Schneeschuhen an die Solothurner «Haute Route» von Oberdorf über die Hasenmatt und Oberdörferberg bis nach Crémines. Ski fahren kann man am Fuss des Weissensteins in Balmberg.

seilbahn-weissenstein.ch; balmberg.ch

St. Gallen: Skilifte auf Stadtgebiet

Skifahren direkt vor St. Gallens Haustür: Der städtische Skilift Schlösslihang. Foto: Daniel Ammann

Obwohl die Olma-Stadt (knapp 700 Meter über Meer) nicht einmal in den Voralpen liegt, bietet die Ostschweizer Metropole drei Skilifte (Beckenhalde, Schlösslihang und Vögelinsegg) und fünf Langlaufloipen (Kreuzbleiche, Unterer Brand, Notkersegg, Peter und Paul, Kinderfestplatz).

Dank der besonderen Kessellage nördlich des Alpsteingebirges kriegt St. Gallen häufiger Niederschlag und auch kalte Temperaturen. Auf der Website der Dienststelle Sport werden die Verhältnisse auf den Loipen in Echtzeit dargestellt. Und wenn Frau Holle zaudert, so ist es nur ein Katzensprung von St. Gallen ins Appenzellerland.

sport.stadt.sg.ch

Freiburg: Ausflug nach La Berra

La Berra punktet neben 20 Kilometer Skipisten vor allem mit mehreren Winterwanderwegen und markierten Schneeschuhtrails. Foto: PD

Die Freiburger müssen für Winteraktivitäten etwas weiter fahren. Der Berg La Berra in den Freiburger Voralpen liegt 15 Kilometer südlich der Stadt. Das Skigebiet auf 1729 Meter über Meer bietet eine Kombibahn, vier Skilifte und 20 Kilometer Pisten, die Anfänger und Könner ansprechen.

Wer nicht auf die Latten stehen mag, findet diverse Winterwanderwege und drei markierte Schneeschuhtrails. Neuerdings gibt es auch einen Höheneisweg beim Chalet de la Berra.

laberra.ch

Basel: Langlaufen bei Waldweid

Grandiose Fernsicht auf die Alpenkette: Langlaufloipe im Wintersportgebiet Wasserfallen. Foto: Thomas Moor



45 Kilometer entfernt, aber eines der nächstgelegenen Schweizer Wintersportgebiete für die Baslerinnen und Basler ist der Wasserfallen im Baselbieter Jura. Auch wenn die Krete nur knapp 1000 Meter hoch ist, hat man eine gute Fernsicht auf die Alpenkette und den Schwarzwald. Ab Reigoldswil fährt die Gondelbahn auf den Wasserfallen, wo man bei Waldweid ideal Langlaufrunden absolvieren kann oder mit den Schneeschuhen Richtung Passwang zum Vogelberg wandert.

Wer es lieber rasanter mag, mietet sich bei der Bergstation einen Schlitten und fährt die 4 Kilometer lange Strecke bis zur Talstation.

region-wasserfallen.ch

