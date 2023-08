Winterthur am Unihockey-Supercup – Den Gegnern geht er immer wieder unter die Haut Seit den Junioren spielt Pascal Kern fast durchgehend für den HC Rychenberg. Jetzt, mit 29 Jahren, will er am Wochenende endlich den ersten Titel holen. Am Supercup braucht es dafür zwei Siege. René Bachmann

Pascal Kern ist beim HC Rychenberg längst zur Persönlichkeit gereift. Foto: Urs Kindhauser

Mit dem Supercup in Zürich steigt Pascal Kern in seine zwölfte NLA-Saison. Einst war der Tösstaler mit Pauken und Trompeten in der höchsten Liga aufgetaucht. Gemeinsam mit dem heutigen HCR-Sportchef Michel Schwerzmann bildete er 2012/13 in der legendären Viertelfinalserie gegen Wiler eine blutjunge Flügelzange, die der Gegner nicht auf der Rechnung hatte. Die beiden Spieler aus der HCR-Talentschmiede spielten sich aber in einen Rausch und waren mit ihrer Unbekümmertheit und ihren Toren massgeblich daran beteiligt, dass der HCR den fast unschlagbar scheinenden Titelverteidiger mitsamt Kerns Vorbild Matthias Hofbauer in sieben Spielen ausschaltete.

Heutzutage steht Kern nur noch selten derart im Rampenlicht wie damals. Gesundheitliche Probleme hatten ihn lange behindert und waren mitverantwortlich dafür, dass er es nur auf drei Länderspiele brachte. Seine Rolle im Team ist mittlerweile eine ganz andere. Aus dem unbedarften jugendlichen Skorer entwickelte er sich zu einem Spieler, «der in den ganz heissen Momenten sehr gut spielt, als Aggressivleader auftreten und fürs Team Impulse setzen kann», wie sein Trainer Philipp Krebs sagt.

Führungsqualitäten und «Bad Guy»

Dank einer Portion Genialität und Unberechenbarkeit kann Kern auch nach 268 NLA-Spielen noch sehr gut Tore einleiten und erzielen. Ein halber Skorerpunkt pro Spiel zeugt davon. Mittlerweile ist der 29-Jährige aber primär ein Spieler, der mit seiner Erfahrung und Führungsqualität der dritten Linie Stabilität verleiht und es gut mit den oft jungen Mitspielern kann. Kern ist längst zur Persönlichkeit gereift.

Gleichzeitig wurde er über die Jahre auch zu einem Spieler, der den Gegnern mit haarigen Zweikämpfen und «Trash-Talk» unter die Haut geht – ohne dabei die Gesundheit des Gegenspielers je zu gefährden. Von dieser Facette Kerns können Robin Nilberth und Alexander Rudd ein Liedchen singen. Die zwei schwedischen Weltmeister verloren in ihren Duellen mit ihm auch schon komplett den Fokus aufs Spiel.

Er gelte angeblich als sehr unbeliebter Gegenspieler, sagt Kern. Er sieht das als Kompliment. «Das gehört einfach zu meinem Spiel. Alles für den HCR zu geben, ist in diesem Mindset.» Auch mit Schiedsrichtern weiss Kern bestens umzugehen. Das sei wohl ein Relikt von früher. «Ich testete sehr oft autoritäre Grenzen aus und habe mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt, was geht und was nicht.»

Umgänglich und mit Schalk

So unnachgiebig und unangenehm Kern auf dem Feld sein mag, so freundlich und umgänglich ist er, wenn er den Unihockeystock beiseitelegt. Er wirkt mit sich und seinem Leben im Reinen, ist gesellig und stets für einen Schalk oder Spruch zu haben. Letzteres zeigt sich bisweilen auch auf dem Spielfeld: «Ich hatte Nico Scalvinoni mal während eines Spiels den Stock versteckt. Wir konnten erst weiterspielen, als der Stock auf wundersame Weise wieder auf dem Feld lag.» Und: «In den Trainings erkläre ich unseren Goalies nach einem Tor gern mal, dass das Training bereits begonnen hat.»

«Zeitlich ist die Hälfte Arbeit und je ein Viertel Sport und Privates. Emotional ist das Unihockey mindestens die Hälfte.» Pascal Kern

Kern verneint die zwei Seiten seiner Persönlichkeiten nicht. Im Unihockey lege er Ehrgeiz und Verbissenheit an den Tag. Privat sei er hingegen einiges entspannter unterwegs. «Privat sind mir Aufrichtigkeit und Pünktlichkeit wichtig. Und dass man meinen Humor mag. Beruflich, dass es nicht allzu streng und stressig ist.» Nach der Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten und der Notariats- und Grundbuchausbildung bis zur Urkundsperson arbeitet Kern in einem 100-Prozent-Pensum im Notariat Elgg.

Dank einer strukturierten Planung und dem Verständnis von Umfeld und Arbeitgeber bringe er dies mit den vielen Unihockeyterminen unter einen Hut. «Zeitlich ist die Hälfte Arbeit und je ein Viertel Sport und Privates. Emotional ist das Unihockey mindestens die Hälfte.» Auch für eine Freundin bleibe genügend Zeit. Aktuell sowieso, da sie momentan als professionelle Tänzerin im Ausland weile.

Am Supercup rechnet sich Kern durchaus realistische Chancen auf den Titel aus. Im Halbfinal treffen die Winterthurer am Samstag in der Zürcher Saalsporthalle auf die Grasshoppers, der Final steigt am Sonntag.

