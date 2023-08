Gebären in Winterthur – Das erste Geburtshaus der Stadt öffnet seine Türen Am Samstag kann die Öffentlichkeit das neue Geburtshaus nahe des KSW besichtigen. Die ersten Geburten können im September stattfinden. Valérie Jost

Das Geburtshaus hat seinen Standort in der Jugendstilvilla Lindeneck. Diese wurde 1896 gebaut und liegt in einem Garten mit altem Baumbestand. Foto: Marc Dahinden

Wer in Winterthur ausserklinisch gebären will, konnte bisher nur eine Hausgeburt wählen. Ab dem 4. September gibt es eine weitere Möglichkeit: Dann eröffnet das Geburtshaus Winterthur an der Lindstrasse 16, unweit des Kantonsspitals KSW.

Am Samstag, 26. August, stehen die Türen des Geburtshauses zwischen 13 und 17 Uhr erstmals der Bevölkerung offen. Vor der Besichtigung gibt es einen offiziellen Eröffnungsakt. Dabei halten Sozialstadtrat Nicolas Galladé und die KSW-Chefärztin Gynäkologie Leila Sultan-Beyer Ansprachen für Medien, Sponsorinnen und Aktionäre.

Gegründet wurde das Geburtshaus von den fünf Hebammen Bettina Bosshard, Ramona Hächler, Elena Reusser, Rahel Merz und Lisa Bammatter sowie dem Gesundheitsökonom Holger Auerbach. Die Villa Lindeneck bezeichnen sie als «Traumstandort», unter anderem wegen der Nähe zum KSW, mit dem das Geburtshaus zusammenarbeiten wird.

Anfangs liegen die zwei Geburtenzimmer in der Villa selbst. Für die Inneneinrichtung wurden in einem Crowdfunding über 110’000 Franken gesammelt. 2024 werden die Geburtenzimmer dann in einen anliegenden Neubau verlegt, der noch fertig gebaut wird. In der Villa liegen dann die Wochenbetten. Die Gebäude werden durch einen Bettenlift und einen Gang verbunden.

Die Jugendstilvilla wurde 1896 auf Auftrag von Fritz Schoellhorn und Lilly Sträuli gebaut. Ihr fünftes Kind Else dürfte das erste Baby gewesen sein, das in der Villa zur Welt kam.

Die Villa Lindeneck um 1920. Im Hintergrund ist die Brauerei Haldengut und dahinter das Krankenhaus am Lindberg zu sehen. Foto: Hans Ebner / bildarchiv.winterthur.ch

