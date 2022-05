Veloumfrage in Winterthur – Winterthur, die beste Velostadt mit Schwächen Winterthur bleibt die velofreundlichste Grossstadt. Bei der Sicherheit gaben die Befragten in der Pro-Velo-Umfrage aber schlechtere Noten als noch 2017. Gelobt wird die Parksituation. Michael Graf

So wurde noch 2017 rund um den Hauptbahnhof parkiert. Seither hat die Stadt hier aufgeräumt und investiert. In der Befragung von Pro Velo gibts erstmals genügende Noten für die Parksituation am HB. Archivfoto: Urs Jaudas

Wenn es um den Titel «Beste Velostadt» der Schweiz geht, ist Winterthur Seriensiegerin. In den letzten Jahren allerdings nur noch in der Kategorie «Grossstadt». In der Gesamtrangliste des Prix Velo, der grossen Befragung von Pro Velo, sind Burgdorf BE und neuerdings auch Zuchwil SO an Winterthur vorbeigezogen: Hier gaben die Velofahrer im Schnitt noch höhere Noten.