Essen in Winterthur – Winterthur, die Glace-Stadt Die Gelateria-Dichte in der Winterthurer Altstadt ist hoch. Wir haben alle getestet: Viele Glaces sind sehr gut, eines ist knapper Testsieger und eines ungenügend, was aber mehr am Service liegt. Andrea Thurnherr , Samantha Zaugg , Deborah Stoffel

Winterthur kann locker mit Turin, Florenz und Mailand mithalten – den Ferien zu Hause steht zumindest in Sachen Gelato nichts im Weg.

In der Winterthurer Altstadt gibt es ein regelrechtes Gelato-Nest. In Flanierdistanz verkaufen neun Geschäfte Glace, zwei davon haben erst diesen Sommer eröffnet. Getestet wurden Geschäfte, die nicht industriell produzierte Glaces, sondern also entweder selbst gemachtes oder solches aus einer Manufaktur anbieten. Jeweils zwei Kugeln: Erdbeere und eine Empfehlung des Hauses. Testkriterien waren Geschmack, Auswahl, Qualität der Zutaten, Bedienung und Ambiente und schlussendlich Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergeben wurden Noten von 1 bis 6.