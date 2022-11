Kolumne Stadtverbesserer – Winterthur, du Unvergleichliche! Der Stadtrat lehnt jeden Vergleich von Winterthur mit anderen Städten ab. Ausser es passt ihm gerade in den Kram. Michael Graf

Die Winterthurer Altstadt, vom Künstler René Naef in Textilresten nachempfunden. Foto: Marc Dahinden

Wenn eine Redaktorin oder ein Redaktor dieser Zeitung es wagt, Winterthur mit anderen Schweizer Städten zu vergleichen, weiss die Stadtregierung nur eine Antwort: Völlig unzulässig, wenn nicht sogar eine journalistische Fehlleistung! So war es auch diesen Montag, als sich Stadtrat Stefan Fritschi über einen Städtevergleich nervte, bei dem die Energiesparmassnahmen in Winterthur schmürzelig aussahen. Das lässt sich doch nicht vergleichen!, so Fritschi. Andere Städte haben kein Krematorium und keine Trolleybusse.

Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) findet: Ein Vergleich der Schulden von Winterthur mit anderen Städten ist nicht zulässig, denn manche haben ihre Stadtwerke oder Heime ausgelagert. Sein Parteikollege Nicolas Galladé hält fest: Ein Vergleich des Pflegeschlüssels in den Alterszentren mit dem kantonalen Mittel ist nicht zulässig, weil Winterthur die Lehrlinge anders zählt. Und Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) betont: Die Krankheitstage der städtischen Angestellten lassen sich nicht mit denen von Zürich oder gar des Kantons vergleichen, weil auch hier ein total anderes Rechnungsmodell benützt wird.

«Vergleichen darf nur der Stadtrat selbst, und zwar dort, wo Winterthur gut dasteht.»

Winterthur, du Unvergleichliche! Vom himmlischen Vater darf sich der gläubige Christ kein Bildnis machen, von Winterthur die Journalistin keinen Vergleich.

Vergleichen darf nur der Stadtrat selbst. Und zwar dort, wo Winterthur gut dasteht. Genüsslich breitet Fritschi am besagten Montag aus, wie günstig das Gas in Winterthur auch nach der Erhöhung noch sei, im Vergleich zu anderen Städten. Und Cometta? Sie betont, wie ihre Vorgängerin, gerne, dass Winterthur «die sicherste Grossstadt» sei. Dass Winterthur weder eine Zentrumsfunktion hat noch an der Landesgrenze liegt, darf da egal sein. Wenn ein willkommener Vergleich hinkt, hebt man ihn halt in die Sänfte.

