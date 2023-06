Neue Strassennamen in Winterthur – Winterthur ehrt drei Frauen und seinen Nobelpreisträger Gleich 13 neue Namen für Strassen, Plätze, Pärke und eine Brücke hat der Stadtrat am Samstag auf dem Grüze-Areal präsentiert. Der Fokus liegt auf Gesundheit, Kultur und Industrie. Jonas Gabrieli

Bauvorsteherin Christa Meier (links) und Margrit Meyer vom Verein Frauenstadtrundgang enthüllen die Tafel für die neue Leonie-Moser-Brücke. Foto: Enzo Lopardo

Abbruch und Aufbruch: Beim Bahnhof Grüze, wo in einigen Jahren eine Busbrücke über die Gleise führt und 60 Meter hohe Häuser in den blauen Himmel ragen, grüsst momentan vor allem bracher Raum. Ein wichtiger Schritt in der Verwandlung dieses namenlosen Niemandslands: die Namensgebung. «Erst Namen machen es zu einem Ort, an den man hingehen kann», sagte Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) an einer Präsentation am Samstag. Es sei der «eigentliche Startschuss» für die Entwicklung dieses Gebietes.