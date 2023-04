Bundesratssitzung in Winterthur – Winterthur empfängt Bundesrat mit Flaggen und Museumstour Stadtpräsident Michael Künzle ist voller Vorfreude auf den Bundesratsbesuch. Er will auch Themen platzieren, die für die Stadt wichtig sind. Falls nötig auch auf Wallisertiitsch. Patrick Gut

Am kommenden Mittwoch ist die Bevölkerung zu einem Treffen mit dem Bundesrat beim Stadthaus eingeladen. Letztes Jahr war bereits Bundesrätin Viola Amherd an der 1.-August-Feier im Stadthaus Winterthur zu Gast. Archivfoto: Enzo Lopardo

Der Bundesrat wird seine wöchentliche Sitzung am kommenden Mittwoch nicht wie üblich in Bern, sondern in Winterthur abhalten. «Für die Stadt Winterthur ist das eine grosse Ehre und eine grosse Chance», schreibt Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) auf Anfrage. Der Bundesrat erhalte durch seinen Besuch einen Eindruck davon, was die Stadt Winterthur heute sei und was sie leiste. «Und der Bundesrat erinnert sich bei anstehenden Beschlüssen an den schönen Besuch in unserer Stadt», so die Hoffnung des Stadtpräsidenten.