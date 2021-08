Familienhaushalt zahlt 65 Franken mehr – Winterthur erhöht nächstes Jahr die Strompreise Die Stromtarife 2022 von Stadtwerk Winterthur werden erhöht. Laut dem Stadtrat sind gestiegene Netzkosten sowie höhere Preise an den Strommärkten die Gründe dafür.

Stadtwerk Winterthur erhöht 2022 die Strompreise. Für einen durchschnittlichen Familienhaushalt steigen die Preise um rund 7 Prozent oder 65 Franken pro Jahr. Symbolfoto: Keystone/Alessandro Della Bella

Ein durchschnittlicher Familienhaushalt in Winterthur mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden bezahlt infolge der Preiserhöhung nächstes Jahr rund 7,1 Prozent oder 65 Franken mehr für den Strom, wie die Stadt Winterthur am Donnerstag mitteilte.

Zusammensetzung der Stromtarife Infos einblenden Die Stromtarife setzen sich aus den Preisen für die elektrische Energie, dem Netznutzungsentgelt sowie den Abgaben an den Bund und das Gemeinwesen (für das Förderprogramm Energie Winterthur) zusammen. Die Preise für elektrische Energie basieren auf den Handelspreisen an den europäischen Märkten. Das Netznutzungsentgelt basiert auf bundesrechtlichen Vorgaben und enthält die Betriebskosten für das Stromnetz sowie Zins- und Amortisationskosten. Hinzu kommen gesetzliche Abgaben.

Das Netznutzungsentgelt steigt gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 8,65 Prozent. Grund dafür ist unter anderem, dass die Preise für das vorgelagerte Netz um 15,5 Prozent steigen. Dies führe zu deutlichen Mehrkosten für Stadtwerk Winterthur, wie es in einer Mitteilung heisst. Hinzu kommen weitere Zusatzkosten, beispielsweise aufgrund der bundesrechtlich vorgegebenen Pflicht zur Installation von intelligenten Messsystemen («Smart Metern») anstelle der herkömmlichen Stromzähler. Energieseitig steigen die Preise 2022 für die Stromprodukte durchschnittlich um 5,3 Prozent.



Grund dafür ist der ausserordentlich starke Anstieg der Preise für elektrische Energie an den Strommärkten seit Ende 2020. Dieser hält bis heute an. Er ist einerseits auf die Erholung der Wirtschaft zurückzuführen, andererseits auf die von verschiedenen Staaten beschlossenen Klimaziele. Damit einhergehend steigen die Preise für die CO₂-Kompensation und die Herkunftsnachweise. Zur Risikominderung beschafft Stadtwerk Winterthur die Energie für die Grundversorgung in Tranchen über mehrere Jahre gestaffelt. So kann die Kundschaft teilweise noch von Einkäufen im Jahr 2020 und den damals tiefen Preisen profitieren.

