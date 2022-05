Wetter in der Region – Winterthur erlebt den ersten Sommertag des Jahres Am Dienstagnachmittag wurde in der Stadt erstmals in diesem Jahr die 25-Grad-Marke geknackt. Am Mittwoch soll es noch deutlich wärmer werden. Thomas Münzel

Eis essen während der Eisheiligen: Am Mittwoch ist der erste Tag der Eisheiligen – und genau dann erwarten die Meteorologen in der Stadt Temperaturen bis zu 29 Grad. Foto: Madeleine Schoder

Aus meteorologischer Sicht darf erst jener Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur die 25-Grad-Marke erreicht oder überschreitet, als Sommertag bezeichnet werden. Genau das war am Dienstagnachmittag in Winterthur der Fall. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Die Wetterstation in Oberwinterthur hat den sommerlichen Moment festgehalten: Am Dienstagnachmittag um punkt 16 Uhr zeigte das Thermometer eine Temperatur von 25,1 Grad an.