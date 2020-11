Bis jetzt viel zu warmes Wetter – Winterthur erlebte erste Frostnacht In der Nacht auf heute ist das Thermometer im Flachland erstmals diesen Herbst verbreitet unter null Grad gesunken. Laut Meteo Schweiz war der November in Winterthur bis jetzt rund drei Grad zu warm. Thomas Münzel

Die vergangene Nacht war in Winterthur die bisher kälteste in diesem Herbst. Foto: Urs Jaudas

In Winterthur sank das Thermometer in der vergangenen Nacht auf minus 1,8 Grad. Das ist die erste Frostnacht in diesem Herbst. Auch in vielen anderen Orten in der Region sank die Temperatur erstmals unter null Grad. So zum Beispiel in Seuzach (minus 1,1 Grad), Marthalen (minus 1,2 Grad), Wiesendangen (minus 2,7 Grad) oder in Bauma (minus 3,1 Grad). Die Kälte kommt allerdings etwas spät. Denn laut dem in Winterthur wohnhaften Meteorologen Alexander Giordano von Meteo Schweiz registriert man die ersten Frostnächte im Flachland normalerweise bereits Anfang November.