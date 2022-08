Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Winterthur fliegt 1984 wurde eine Swissair-Maschine des Typs DC 9-81 auf den Namen Winterthur getauft und unternahm einen Taufflug mit reiner Winterthurer Besatzung. Nicole Döbeli

Stadtpräsident Urs Widmer (Mitte), Robert Staubli (links), Direktionspräsident Swissair, und Armin Baltensweiler (rechts), Verwaltungsratspräsident Swissair, vor der frisch getauften DC 9 Winterthur, 15. August 1984. Eines von über 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Wolfgang Sträuli / Bildarchiv.winterthur.ch

Am 15. August 1984 wurde eine Swissair-Maschine des Typs DC 9-81 in einem feierlichen Akt auf den Namen Winterthur getauft. Als Zeichen der Verbundenheit mit Winterthur trug zwar bereits 18 Jahre zuvor eine Swissair-Maschine erstmals den Namen Winterthur, was der Freude und dem Stolz der Taufgesellschaft aber keinen Abbruch tat. Unter den geladenen Gästen befanden sich der gesamte Winterthurer Stadt- und der gesamte Winterthurer Gemeinderat in Begleitung der Partnerinnen und Partner.

Vor den offiziellen Feierlichkeiten pflegte der Winterthurer Stadtrat bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Swissair-Persönlichkeiten die guten Beziehungen. Darauf folgte der eigentliche Taufakt im Beisein der übrigen Gäste. Dieser war eine kurze Sache, mittels eines Schnürchens wurde der Kleber über dem Winterthurer Wappen am Rumpf des Flugzeuges abgelöst. Etwas länger dauerte dann der Taufflug über Winterthur, Zürich, den Zugersee und die Alpen. Damals wohnten rund 200 Mitarbeitende der Swissair in Winterthur, und so war es kein Problem, für diesen Flug eine reine Winterthurer Besatzung zusammenzustellen.

Leider war der Himmel etwas bedeckt, und Kapitän Markus Biegel aus Töss und Co-Pilot Rolf Lengauer aus Seen bedauerten es, den geladenen Gästen keine klare Sicht anbieten zu können. Doch beim Überfliegen von Winterthur schien kurz die Sonne. Und auch in der Kabine war die Stimmung heiter, denn auf dem Taufflug gab es selbstverständlich Nüssli und Champagner, nicht nur in der Businessclass.



