Corona-Vorschriften – Winterthur geht auf Distanz Die Winterthurerinnen und Winterthurer haben sich am Wochenende weitgehend an die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie gehalten. In den Grünanlagen kam es nur vereinzelt zu Menschenansammlungen. Hotspots waren dafür Tankstellenshops.

Das Bäumli, einer der beliebtesten Aussichtspunkte in Winterthur, ist menschenleer. Regelmässige Polizei-Patrouillen stellen sicher, dass sich die Bevölkerung an die Weisungen hält. Enzo Lopardo

Ein ungewohntes Bild am Sonntagnachmittag auf dem Bäumli. Der sonst an schönen Tagen sehr beliebte und dicht bevölkerte Aussichtspunkt ist menschenleer. Alle halten sich an die Absperrung der Polizei. Auch ein Rundgang durch Stadtpark und Altstadt zeigt: Die Menschen gehen auf Distanz.