15 «Gault Millau»-Punkte – Winterthur hat ein neues bestes Restaurant Das Trübli bekommt 15 Punkte im Gourmetführer «Gault Millau». Und: Koch Alex Bindig wird zum Koch des Monats gekürt. Gregory von Ballmoos

Alexander Bindig hält neu 15 «Gault Millau»-Punkte und damit die höchste Punktzahl in der Stadt. Foto: Enzo Lopardo

Vor einem halben Jahr wurde die neuste Ausgabe des «Gault Millau» veröffentlicht. Die Stadt wurde dabei gar von Seuzach in den Schatten gestellt, was die Spitzengastronomie betrifft. Die Sonne in Seuzach bekam 15 Punkte. In Winterthur waren 13 Hauben das höchste der Gefühle. Der Landbote fragte gar bei Urs Heller nach, dem Chefredaktor von «Gault Millau», was denn in Winterthur falsch laufe.