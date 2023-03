Kalle Koblet siegt im Snowboardcross – Winterthur hat jetzt einen Weltcupsieger Endlich ist für Kalle Koblet alles aufgegangen. Der 25-jährige Snowboardcrosser gewinnt ein Fis-Weltcuprennen. Noch kein Winterthurer vor ihm hat das geschafft. Urs Stanger

Allen Grund zum Feiern hatte Kalle Koblet am Sonntag in Spanien nach seinem ersten Weltcupsieg. Foto: swiss-ski.ch

Als Juniorenweltmeister war er im März 2017 zu seiner ersten Elite-WM gestartet. Das Rennen in der Sierra Nevada aber endete für Kalle Koblet schmerzhaft: Im Achtelfinal stürzte er unverschuldet aufs Gesicht und blieb zunächst leicht benommen liegen. Jetzt, sechs Jahre später, feierte der Gotzenwiler an gleicher Stätte in den Bergen Südspaniens seinen bisher grössten Triumph. Im Final des Weltcuprennens setzte sich der zweifache Olympiateilnehmer gegen den Spanier Lucas Eguibar, den Weltmeister 2021 und WM-Zweiten 2017, sowie die Franzosen Loan Bozzolo und Merlin Surget, den WM-Dritten 2023, durch.

Der 2. Platz im März 2021 im Weltcup in Bakuriani (Georgien) war bisher Koblets bestes Resultat gewesen. Damals verpasste er den ersten Sieg nur um ein paar Zentimeter. Letzten Dezember in Cervinia fuhr er zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Weltcuprennen auf Rang 3. Ansonsten verlief die Saison des aktuellen Winterthurer Sportler des Jahres nicht sonderlich gut. Dazu passte vor elf Tagen der 17. Rang an der WM in Bakuriani.

Es folgte die Reise nach Südspanien, und der Erfolg kehrte zurück. Am Samstag im ersten der beiden Weltcuprennen in der Sierra Nevada hatte er mit dem 6. Rang angedeutet, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. Tags darauf dann schlug er zu. Koblet überstand Achtel-, Viertel- und Halbfinal und stiess im Weltcup zum fünften Mal in einen grossen Final vor. Dass er diesen nun für sich entscheiden konnte, macht ihn zum ersten Winterthurer, der ein Weltcuprennen des Internationalen Skiverbandes (Fis) gewonnen hat.

In der Weltcup-Gesamtwertung rückte er auf den 6. Platz vor, so gut war er noch nie klassiert. Nächstes Wochenende in Veysonnaz sowie Ende März in Kanada folgen die letzten Rennen der Saison.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen.

