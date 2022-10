Drohender Energiemangel – Winterthur hinkt beim Energiesparen hinterher Auch der Winterthurer Stadtrat will nun Energie sparen. Doch im Vergleich mit anderen Städten sind die Massnahmen bescheiden. Von den Grossstädten macht nur Lausanne weniger. Jonas Keller

Der Stadthausbrunnen wurde dieses Jahr einen Monat früher trockengelegt, um Strom zu sparen. Foto: Roger Hofstetter

Als letzte Schweizer Grossstadt gab der Stadtrat von Winterthur am 7. Oktober bekannt, wie man diesen Winter Energie sparen will. Die Reaktionen der Parteien waren verhalten bis kritisch: Das reicht noch nicht, so der Konsens. Auf jeden Fall nicht, wenn die Energie tatsächlich knapp wird. Besonders die Grünen forderten Sparmassnahmen beim Hallenbad und beim Beheizen der Schulen.