Neuer Torhüter für den FCW – Winterthur holt jungen Goalie aus St. Gallen Der FC Winterthur hat sich auf der Goalieposition einen dritten Mann geholt. Aus St. Gallen kommt Armin Abaz. Gregory von Ballmoos

Sportchef Oliver Kaiser hat es letzte Woche schon angetönt und am Montag war er schon auf der Schützenwiese: Armin Abaz. Nun ist der Transfer des 20-jährigen fix. Der Goalie wechselt vom FC St. Gallen zu den Winterthurern.

Bei St. Gallen kam der ehemalige U18- Nationalspieler in der U21, die in der 1. Liga antritt, zum Einsatz. Für den FC St. Gallen bestritt Abaz 34 Spiele in der U21, für einen Einsatz in der Super League reichte es ihm noch nicht. Dafür spielte er letzte Saison zweimal gegen die U21 des FC Winterthur, beide Teams gewannen je ein Spiel.

Beim FCW ist Abaz auch für die U21 vorgesehen. Der Verein schreibt, Abaz sei einer von drei Torhüter für das Eins und die U21.

