Winterthur im Handball-Europacup – Die tiefste Hürde ist immer noch hoch genug Die Handballer von Pfadi Winterthur spielen um die Gruppenphase der European League. Ihr Kreisläufer Eduardo Mendonça kommt dabei am Samstag in Portugal zu einem «Heimspiel». Urs Stanger

Kreisläufer Eduardo Mendonça trifft mit Pfadi im Europacup auf Aguas Santas, für ihn ein «ewiger» Gegner. Foto: Deuring Photography

Fünf Gegner standen im Juli bei der Auslosung zur Wahl. Pfadi Winterthur erwischte Aguas Santas, den Club aus der Nähe von Porto, und war damit, was die Kombination aus sportlicher Aufgabe, Attraktivität und Reise anging, noch am besten bedient. Das sieht Trainer Goran Cvetkovic weiterhin so: «Im Rückblick gesehen, ist es die einzige Mannschaft, gegen die wir irgendeine Chance haben.» Er stellt aber auch fest: «Wir sind nicht die Favoriten.» Diese Rolle hat der Fünfte der portugiesischen Andebol 1 inne, der letzte Saison bereits in der Gruppenphase dieses zweithöchsten Europacups spielte.

Es sei schwierig gewesen, aktuelle Infos über den Gegner der einzigen Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der European League zu finden, sagt Cvetkovic. Videomaterial sei geheim gehalten worden. Was er dennoch über Aguas Santas weiss: «Ein sehr ausgeglichenes Team, auf jeder Position mit zwei guten Spielern besetzt und mit einem klaren Spielkonzept.»

Für seine Mannschaft sieht Cvetkovic Chancen in der offensiven Abwehr und im eigenen schnellen Spiel. Abwehrchef Viran Morros ist rechtzeitig für die erste Entscheidung der Saison fit zurück. Linkshänder Dominik Ruh macht die Reise nach Porto, die von Freitagmorgen bis Sonntag dauert, nicht mit, Aleksandar Radovanovic fehlt mit Kreuzbandriss. «Wir hatten noch nie so wenig Verletzungen in der Vorbereitung», erklärt Cvetkovic.

Sportlich erstrebenswert, finanziell nicht

Das Rückspiel in der Axa-Arena ist auf den folgenden Sonntag, den 3. September, um 17 Uhr angesetzt. Pfadis Kreisläufer Eduardo Mendonça wird bereits diesen Samstag im ersten Treffen eine Art Heimspiel bestreiten. Denn der 25-jährige Portugiese ist in der Nähe von Aguas Santas aufgewachsen, Familie und Freunde werden den Match in der Halle verfolgen. Neu ist die Situation nicht für ihn, der für den FC Porto und andere Clubs seiner Heimat antrat: «Ich habe schon mein ganzes Leben gegen Aguas Santas gespielt.»

Sollten die Winterthurer diese Qualifikationsrunde überstehen, können sie zum vierten Mal seit 2014 in der Gruppenphase der European League antreten. Das ist aus sportlicher Sicht bestimmt sehr erstrebenswert. Andererseits dürften die daraus folgenden sechs Einsätze gegen Balonmano Cuenca aus Spanien, Gorenje Velenje (Slowenien) und die Schweden von IK Sävehof die Finanzlage weiter belasten.

