Winterthur in der European League – Pfadi schafft Europacup-Coup Dank eines 22:19-Mini-Sieges qualifiziert sich Pfadi Winterthur für die European League. Die Leistung war gut, doch Pfadi bekam einige Hilfe von aussen. Gregory von Ballmoos

Noam Leopold erzielte sieben Tore und deckt auffällig gut auf der vorgezogenen Position. Foto: Roger Hofstetter

Am Schluss war es ein Krimi, und zwar einer, der sich nicht abgezeichnet hatte. Denn Pfadi führte zur Halbzeit 16:11, führte nach 49 Minuten 22:16 und führte auch in den Schlussminuten noch. Doch der Vorsprung, er schmolz dahin wie die Gletscher in der Augusthitze. Es war ähnlich wie im Hinspiel, nach dem acht Tore-Vorsprung ging bei Pfadi nicht mehr viel. «Wir sind weiter, alles andere ist mir egal», sagte Trainer Goran Cvetkovic nach dem Spiel. Vor dem egal hatte er noch einen Zusatz, der nicht ganz druckreif ist.

Pfadi schaffte es in der Schlussphase offensiv nicht mehr, entscheidende Akzente zu setzen. Fast 20 Minuten erzielten die Winterthurer kein Tor mehr. Das 22:14 von Arsenije Dragasevic nach 41 Minuten und 29 Sekunden war das letzte Pfadi-Goal dieser Partie. Dann folgte eine Reihe von technischen Fehlern, Fehlwürfen und verschossenen Penaltys. Der Pfadi-Angriff war zu statisch, Kreisläufer Eduardo Mendonça spielte zu passiv und half seinem Team nicht mit. Der Portugiese bei Pfadi ist in einem Formtief, doch Trainer Cvetkovic hat keine Alternative zu ihm. Es fehlt ein zweiter Kreisläufer, auch fehlt ein Linkshänder und mit Kevin Jud fehlte der beste Spieler verletzt.

Nur es reichte eben. Pfadi brachte den Vorsprung gegen die Portugiesen erfolgreich über die Zeit. Vor allem dank der Defensive und Torhüter Admir Ahmetasevic, dieser glänzte gegen die Aussen der Portugiesen und in der Schlussphase. «Die Defensive hatte das Level vom Playoff-Viertelfinale gegen Thun», meinte Cvetkovic. Die Achse Dragasevic und Viran Morros habe funktioniert. Dafür habe man sie geholt. Morros hatte im Vergleich zu Pedro Cruz, seinem Pendant bei den Portugiesen, einen grossen Anteil am Erfolg seines Teams. Cruz, der portugiesische Routinier, kam in beiden Partien jedoch überhaupt nicht auf sein Niveau. In Winterthur war er sichtlich frustriert, auch den letzten Angriff seines Teams beendete er. Er liess den Ball einfach fallen. Einen grossen Beitrag hatte aber auch Noam Leopold. Der Aussen erzielte sieben Tore und deckte in der 5-1 Deckung auf der vorgezogenen Position.

Zwischenfall vor der Pause

Die grösste Aufregung gab es kurz vor der Pause: Der bis dahin makellose Noam Leopold scheiterte für einmal mit einem sieben Meter an der Latte. Aguas Santas-Trainer Pedro Sobral wollte so gleich eine Auszeit nehmen, um sein Team für den letzten Angriff einzustellen. Doch der Abpraller landete bei einem Pfader, statt einem Time-Out gab es eine Verwarnung für die Bank der Portugiesen und einen erneuten Penalty, den verwandlete Alessio Lioi. Doch mit Aufregung nicht genug. Agua Santas gelang es, in den verbleibenden zwölf Sekunden ihre Kreisläufer freizuspielen. Der traf mit der Sirene ins Tor, die Schiedsrichter gaben das Tor, zogen es dann aber zurück. Es war nicht die einzige Szene, in der die Portugiesen – teilweise absolut verständlich – nicht einverstanden waren mit dem moldawischen Brüderpaar. Pfadi-Trainer Cvetkovic sah in der Schiedsrichterleistung hingegen eine gewisse Genugtuung für das letztjährige Ausscheiden in Israel.

Wie frustriert die Portugiesen waren, zeigte sich auch nach dem Spiel. In den Katakomben kam es zu kleinen Rudelbildungen zwischen den Spielern, es wurde laut und leicht handgreiflich. Der Ärger, so verständlich er war, er war hausgemacht. Die Leistung des Favoriten war schlicht zu schlecht. Sinnbildlich war der Gegenstoss von Miguel Alves in der 55. Minute beim Stand von 22:18. Der rechte Flügel konnte unter leichter Bedrängnis aufs leere (!) Pfadi-Tor laufen und schaffte es, den Ball via Hallenboden über die Latte zu schiessen – das hatte eher etwas von einer Komödie, als von einem Krimi.

Pfadi Winterthur – Aguas Santas Milaneza 22:19 (16:11) AxaArena, Winterthur.- 680 Zuschauende.- SR: Covalciuc/Covalciuc (MDA).- Torfolge: 0:1, 2:2, 2:4, 4:4, 7:4, 7:5, 10:5, 11:7, 14:9, 15:10, 16:11; 16:12, 17:14, 20:14, 22:14 (42.), 22:16, 22:18, 22:19. Pfadi: Ahmetasevic (1-), Wipf (für 2 Penaltys); Tynwoski (1), Dragasevic (7), Rellstab (2), Heer, Morros, Hadj Sadok (1), Leopold (7/2), Alessio Lioi (4/2), Rinderknecht, Mendonça. Aguas Santas: Ribeiro (1-19. und 45.-60.), Magalhaes (ab 19.-45. und für 1 Penalty); Teixeira (1), Lima (4), Baptista (2), Furtado (1), Pedro Cruz (5), Oliveira (1), Queiros, Pedro Cruz, Pegas, Santos (1), Fontes (3), Alves, Pinto, Carvalho (1). Bemerkung: Time-Out Pfadi 22:55 (11:7), 44:01 (22:15) und 52:22 (22:17) Time-Out Aguas-Santas 40:32 (21:14) und 59:17 (22:19). 30. Leopold schiesst Penalty an die Latte. 46. und 60.Ribeiro hält Penalty von A. Lioi

