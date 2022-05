Spezialvelos aus Winterthur – «Winterthur ist von der Velostadt weit entfernt» Vom fahrbaren Hotdog-Stand bis zum Bestattervelo: Sjoerd van Rooijen baut am Lagerplatz Lastenvelos nach Mass. Winterthur habe beim Veloverkehr noch aufzuholen, findet er. Elena Willi

Sjoerd van Rooijen hat sich auf Lastenvelos für besondere Bedürfnisse spezialisiert. Foto: Marc Dahinden

«Hier stehen unsere Göppel», sagt Sjoerd van Rooijen von Double Dutch und macht eine ausladende Handbewegung in Richtung Lastenvelos. In einer Halle am Lagerplatz in Winterthur stellt van Rooijen die Bestellungen seiner Kundinnen unter. Zum einen verkauft er mit seiner Firma Double Dutch neue Lastenvelos, die er aus Holland importiert: «Das Endprodukt passe ich dann auf die jeweiligen Bedürfnisse an.» Zum anderen verkauft er mit der Mobilitätsakademie Bern deren ausgemusterte Cargobikes aus dem Sharing-Programm Carvelo2Go.