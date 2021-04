6:23 im Wasserball gegen Lugano – Winterthur macht ein gutes Viertel Hoffnung Gegen Lugano war für das Wasserball-Team aus Winterthur nichts zu gewinnen. Trainer Radoslav Moldovanov ist aber mit der Leistung zum Saisonstart zufrieden. Stefan Kleiser

Zwei Tore zum Saisonstart: Doch für Milan Lazarevic und Winterthur setzte es gegen Lugano ein 6:23 ab. Foto: Stefan Kleiser

Mit einer 6:23-Niederlage gegen Lugano sind die Winterthurer Wasserballer am Freitag in die Nationalliga-A-Meisterschaft gestartet. «Mit dem Resultat darf ich nicht zufrieden sein», sagt Radoslav Moldovanov, «aber mit der Mannschaft bin ich zufrieden». Die Spieler seien motiviert aufgetreten und hätten im zweiten Viertel eine gute Reaktion gezeigt, so der SCW-Trainer.

«Wir hatten viel Respekt vor ein paar Spielern, die mit der italienischen Nationalmannschaft an Welt- und Europameisterschaften gespielt haben.» Radoslav Moldovanov, Trainer SC Winterthur

In den ersten acht Minuten hatte noch nur Lugano getroffen und sich ein 7:0 erarbeitet. Moldovanov konstatierte «viel Respekt vor ein paar Spielern, die mit der italienischen Nationalmannschaft an Welt- und Europameisterschaften gespielt haben». Also zum Beispiel vor Centerspieler Arnaldo Deserti, 2011 mit Italien Weltmeister, der zehn Mal für die Tessiner traf.