Corona-Tests an Schulen – Winterthur muss repetitive Tests in Schulen einstellen Das Partnerlabor hat die Zusammenarbeit mit den Winterthurer Schulen per sofort aufgelöst. Die Zahl der positiven Pool-Tests hat zu stark zugenommen. Patrice Siegrist Matthias Schmid

In einem Brief an die Eltern überbringt Chantal Galladé, Präsidentin der Kreisschulpflege Winterthur Stadt-Töss, die Nachricht: die repetitiven Tests müssen vorläufig abgebrochen werden. Kurzfristig und überraschend seien die Schulpräsidien darüber informiert worden. Und zwar in einer Nachricht des schulärztlichen Dienst. Darin heisst es laut dem Schreiben: «Die Anzahl an positiven Pools in den Schulen hat stark zugenommen. Aufgrund der Priorisierungsvorhaben hat unser Partnerlabor die Zusammenarbeit ab sofort aufgelöst.»

Ob und wann die repetitiven Testungen wieder angeboten werden können, ist momentan noch offen, heisst es weiter in dem Brief. Weiterhin gilt, dass kranke Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben müssen.

