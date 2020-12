Basket-EuroCup-Spiel gefährdet – Winterthur ohne Teamtraining zur wichtigsten Partie? Mehrere Corona-Fälle beeinträchtigen die Vorbereitung der Basketball-Frauen aus Winterthur. Vielleicht muss der BCW im EuroCup auf Spielerinnen verzichten, im schlimmsten Fall kann das Team gar nicht antreten. Stefan Kleiser

Captain Cinzia Tomezzoli und ihr Team sind in Quarantäne. Trotzdem soll am EuroCup-Spiel ein gutes Ergebnis herausschauen. Foto: Stefan Kleiser

Gleich vier Spielerinnen aus dem Winterthurer NLA-Team wurden dieser Tage positiv auf das Corona-Virus getestet. Noch bis Sonntag sind deshalb alle Aktivitäten eingestellt, und die Sportlerinnen müssen zu Hause bleiben – in Isolation oder Quarantäne. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Auswahl aus dem BCW eine Auszeit verordnet wird. Damit ist klar, dass eine weitere Partie der Meisterschaft nicht ausgetragen werden kann: Diejenige von Samstag in Genf.

Schlimmer aber ist, dass vielleicht nicht alle Spielerinnen am EuroCup teilnehmen können – oder der internationale Wettbewerb sogar ausfallen muss. Am nächsten Mittwoch sollen die Winterthurerinnen auswärts bei Saint-Amand Hainaut Basket in der Qualifikation für die Gruppenphase antreten. Für die Reise nach Frankreich müssen die Spielerinnen aber corona-frei sein. Sie sind daher für Montag Morgen zum Corona-Test aufgeboten. Die Ergebnisse sollen bis Montag Abend vorliegen. Zeitlich würde also alles gerade noch reichen.