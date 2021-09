Förderpreis und Kulturpreis – Winterthur prämiert Matías Lanz und Kulturmagazin «Coucou» Der Musiker Matías Lanz erhält den Förderpreis der Stadt Winterthur, der Kulturpreis geht an das Magazin «Coucou». Beide Preise sind mit 10’000 Franken dotiert.

Der Winterthurer Musiker Matías Lanz. Foto: PD/Stadt Winterthur/Susanna Drescher

Gleich zwei Gewinner kündigte die Stadt Winterthur in Medienmitteilungen am Dienstagmorgen an. Der Förderpreis geht an Matías Lanz, den Kulturpreis verleiht die Stadt an das Kulturmagazin «Coucou». Beide Preise sind mit 10’000 Franken dotiert.

Schwerpunkte des künstlerischen Schaffens von Matías Lanz bilden Bearbeitungen barocker Instrumentalwerke für verschiedene Tasteninstrumente, das Kreieren von unkonventionellen Programmen mit Werken auch unbekannter Meister sowie die Kombination von Musik und Text. In der Medienmitteilung wird der Winterthurer Musiker als «vielseitiger und herausragender Musiker mit grossem Potenzial» gelobt.

Lanz studierte an der Zürcher Hochschule der Künste Cembalo und Orgel. Er verfügt zudem über Masterabschlüsse in Musikpädagogik und Generalbass/Ensembleleitung, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Der Förderpreis wird jährlich öffentlich ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Personen bis zum vollendeten 35. Altersjahr, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen.

Kulturpreis geht an monatlich erscheinendes Magazin

Das «Coucou» habe sich in den letzten Jahren einen Namen als wesentlicher Akteur der Winterthurer Kultur gemacht und werde von der Kulturszene sowie von der Leserschaft sehr geschätzt, heisst es in der Medienmitteilung, die den Gewinner des Kulturpreises ankündigt. Das Magazin erscheint seit 2012 monatlich in Winterthur.

Das Magazin bietet auf über sechzig Seiten Hintergrundberichte, Porträts, Interviews, Musik-, Literatur-, Film- und Veranstaltungstipps sowie Kolumnen. In der Mitte des Magazins befindet sich jeweils ein gedruckter Veranstaltungskalender zum Herausnehmen und Aufhängen, auf seiner Website betreut das «Coucou» zudem einen umfassenden Kulturkalender für Winterthur.

Der Kulturpreis geht an das Magazin «Coucou». Foto: PD/Stadt Winterthur

Das «Coucou» wird vom Verein Kulturmagazin für Winterthur herausgegeben. Pro Ausgabe werden von den mehr als fünfzig Mitwirkenden über sechshundert Stunden ehrenamtlich investiert, schreibt die Stadt weiter.

