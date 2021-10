Nach dem Ja zur Ehe für alle – Winterthur rechnet mit 10 Prozent mehr Eheschliessungen Da gleichgeschlechtliche Paare ab Juli nächsten Jahres heiraten können, geht das Zivilstandsamt Winterthur von einer Mehrbelastung aus. Und wünscht sich deshalb mehr personelle Unterstützung. Thomas Münzel

Einzelne gleichgeschlechtliche Paare haben beim Zivilstandsamt in Winterthur bereits einen provisorischen Heiratstermin für das kommende Jahr gebucht. Foto: Keystone

Die Erleichterung ist bei vielen homosexuellen Paaren gross. Nach jahrzehntelangem Kampf für die Gleichstellung ist es jetzt endlich geschafft: Es darf geheiratet werden. Zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer haben vor rund zwei Wochen Ja gesagt zur Abstimmungsvorlage Ehe für alle. Damit ist beispielsweise auch Schluss mit dem Zwangsouting. Denn wer bisher in einer eingetragenen Partnerschaft lebte, musste den entsprechenden Zivilstand in Arbeits- oder Mietverträgen angeben – und gab sich so unfreiwillig als gleichgeschlechtliches Paar zu erkennen.