Es könnte eng werden – Winterthur rechnet mit Tausenden zusätzlichen Studenten Der Kanton und die Stadt starten aufgrund der Wachstumsprognosen eine neue Gebietsplanung für die ZHAW und die Berufs- und Mittelschulen. Wo soll gebaut werden? Thomas Münzel

ZHAW-Bibliothek auf dem Sulzerareal: Da die Zahl der Studierenden in Winterthur jedes Jahr steigt, erhöht sich dementsprechend auch der Platzbedarf. Der Kanton und die Stadt suchen jetzt nach einer Lösung. Foto: Marc Dahinden

10’332 – so viele Studierende der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zählte man in Winterthur Ende 2019. Der Wachstumstrend bleibt bei der ZHAW ungebrochen, auch wenn er sich in den letzten Jahren etwas verlangsamt hat. Klar ist: Seit 2008 hat sich die Zahl der Studierenden in Winterthur mehr als verdoppelt. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch bei den Winterthurer Berufs- und Mittelschulen. Mittelfristig könnte es, was die räumlichen Verhältnisse angeht, eng werden.