Rechnung 2022 in Winterthur – Winterthur schreibt ein Riesenplus von 55,9 Millionen Sprudelnde Firmensteuern, tiefere Sozialkosten: Die Stadt Winterthur schliesst 2022 viel besser ab als erwartet. Die einstige Pleitestadt hat heute 366 Millionen auf der hohen Kante. Michael Graf

Finanzstadtrat Kaspar Bopp (SP) darf sich freuen: 2022 war ein gutes Jahr für die Winterthurer Stadtkasse. Foto: Marc Dahinden

Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte in der Winterthurer Stadtkasse gähnende Leere. Vor zehn Jahren betrug das Eigenkapital gerade einmal 38 Millionen Franken. Inzwischen ist es auf 366 Millionen Franken angewachsen.