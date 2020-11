Coronavirus in Winterthur – Winterthur soll laut Statistik der Corona-Hotspot sein 8400 – keine andere Postleitzahl wies im Kanton Zürich in den letzten sieben Tagen mehr Corona-Fälle auf. Doch die absolute Zahl ist trügerisch. Thomas Münzel

Beim KSW-Testzentrum erhält derzeit circa jede fünfte Person, die einen Corona-Abstrich machen lässt, anschliessend ein positives Testresultat. Foto: Marc Dahinden

Wo gibt es derzeit am meisten Corona-Neuinfektionen im Kanton Zürich? Antwort: in 8400 Winterthur. Zumindest suggeriert das die Rubrik «Zahlen & Fakten zu Covid-19» auf der Website des Kantons Zürich. Unter dem Titel «Verteilung der Fallzahlen nach Postleitzahl» findet man dort die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen positiv getesteten Personen mit Wohnsitz im Kanton Zürich – aufgeschlüsselt nach der jeweiligen Postleitzahl.

Die Postleitzahl 8400 (dazu gehört vor allem der Innenstadtbereich von Winterthur) führt laut dieser Erhebung des Kantons die Liste klar an. Demnach registrierte man innert der letzten sieben Tage (bis Freitagmittag) 157 bis 159 Personen mit Corona-Neuinfektionen, die in diesem Stadtgebiet wohnhaft sind. Am zweitmeisten neue Corona-Fälle im Kanton (145 bis 147 Personen) wurden in der letzten Woche in 8051 Zürich registriert, also in Schwamendingen.