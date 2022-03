Spenden für Kriegsbetroffene – Winterthur spendet 1 Franken pro Einwohner für die Ukraine Der Kesselhaus- und der Salzhausplatz leuchten in Blau-Gelb und vor dem Stadthaus wird eine ukrainische Flagge gehisst. Winterthur setzt ein Zeichen gegen den Krieg. Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Blau und Gelb: Die Bänke auf dem Salzhausplatz leuchten in den ukrainischen Nationalfarben. Foto: Stadt Winterthur

Ukrainische Nationalflagge vor dem Stadthaus, blau-gelbe Beleuchtung auf dem Salzhausplatz, und ab Donnerstagabend soll auch das alte Stadthaus in den ukrainischen Nationalfarben leuchten. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. «Man will ein Zeichen der Solidarität setzen», heisst es in einer Mitteilung.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zudem wird der Stadtrat auch finanziell aktiv. 117’745 Franken spendet Winterthur an die Glückskette, um das Leid in der Ukraine zu lindern. Zudem sei der Stadtrat «selbstverständlich bereit, bei Bedarf Flüchtlinge rasch aufzunehmen», heisst es weiter.

«Der Stadtrat ist in Gedanken bei den Betroffenen, in erster Linie bei den Menschen, die in der Ukraine und in Russland leben, aber auch bei den Menschen in Winterthur mit persönlichen Beziehungen zu diesen Ländern», schreibt der Stadtrat. Er verurteile die Militäraktion aufs Schärfste und fordere Russland auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen, lässt sich der Stadtrat in der Mitteilung zitieren.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.