Eine knappe Stelle mehr für die Statistik

Stadtrat Winterthur ist Entwicklungsgebiet, was die Datenbeschaffung und -aufbereitung, das Angebot an Open Government Daten und die automatisierte Bearbeitung von Daten angeht. So lautet das Ergebnis einer Studie, die der Stadtrat in Auftrag gegeben hatte. Diese sollte die künftigen Aufgaben und Anforderungen an die städtische Statistik aufzeigen. Als Reaktion auf die Ergebnisse hat sich der Stadtrat entschieden, die Fachstelle Statistik befristet um 0,8 Stellen aufzustocken, heisst es in einer Mitteilung. Dies im Zeitraum von 2023 bis 2025. Anschliessend soll über einen Ausbau definitiv entschieden werden. (dhe)