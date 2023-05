Bewilligte Kundgebung

Auf dem Neumarkt findet heute eine bewilligte Kundgebung statt. Organisiert wird diese durch Urs Hans. Der Biobauer aus Turbenthal machte sich in den letzten Jahren einen Namen in der Massnahmenkritiker-Szene. Er ist seit langem Impfgegner, nun ist er Kriegsgegner und organisiert eine Friedensdemo. Hans hat bereits die Massnahmen-Demos in Winterthur organisiert. Start ist um 12:30 Uhr.

In den sozialen Medien rufen linke Organisationen zu einer Gegendemonstration im Stadtpark – also direkt an der Demoroute – auf.