Abstimmungen in Winterthur – Winterthur sagt Ja zur neuen Verfassung Mit 70,07 Prozent haben die Winterthurerinnen und Winterthurer die neue Gemeindeordnung angenommen. Darin wird geregelt, wie viel Geld der Stadtrat ausgeben darf. Es geht aber auch um die Schulreform und um neue Rechte für Jugendliche und Ausländer. Elisabetta Antonelli

Heute hat die Winterthurer Stimmbevölkerung Ja zur neuen Gemeindeordnung gesagt. Foto: PD

Die Stadt Winterthur erhält eine neue Verfassung. Um 14.30 Uhr sind laut Website der Stadt alle Wahlkreise ausgezählt. Mit 70,07 Prozent sagt die Stimmbevölkerung deutlich Ja. Die Altstadt hat der Vorlage mit fast 80 Prozent am deutlichsten zugestimmt. In Seen hatte es die neue Gemeindeordnung am schwersten. Doch auch dort haben 61,09 Prozent Ja gesagt.

Die bestehende Gemeindeordnung musste komplett überarbeitet werden, damit sie den kantonalen Vorgaben entspricht. Zu den wichtigsten Änderungen gehören die Neuorganisation der Schulbehörden und die Ausgabekompetenzen von Stadtrat und Parlament. Die neue Gemeindeordnung, über die abgestimmt wird, ist in einem langen Prozess ausgearbeitet worden. Sie ist ein Kompromiss. Mit 47 zu 11 Stimmen sagte der Grosse Gemeinderat Ja zur Vorlage.