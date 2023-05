Kehrichtverbrennung in Winterthur – Winterthur verliert Abfall an Zürich Drei Gemeinden aus dem Embrachertal liefern ihren Abfall künftig nicht mehr in die KVA Winterthur. Reicht der Müll noch, wenn das Fernwärmenetz ausgebaut wird? Delia Bachmann

Weniger Abfall in der Greifzange. Die KVA Winterthur muss ab nächstem Jahr auf den Müll aus Rorbas, Oberembrach und Freienstein-Teufen verzichten. Archivfoto: Marc Dahinden

In der KVA Winterthur wird Abfall aus 57 Zürcher Gemeinden verbrannt. Doch dieses Einzugsgebiet schrumpft. Ab nächstem Jahr sind es voraussichtlich drei Gemeinden weniger. Rorbas, Oberembrach und Freienstein-Teufen wollen ihren Müll künftig nach Zürich liefern. Die drei Gemeinden aus dem Embrachertal begründen den Entscheid gegenüber dem «Zürcher Unterländer» mit der kürzeren Anfahrt, aber auch mit dem tieferen Preis. Die KVA Hagenholz an der Zürcher Stadtgrenze nahe Opfikon verlangt 110 Franken pro Tonne. Da kann die KVA Winterthur in der Grüze trotz Preissenkung von 140 auf 120 Franken nicht mithalten.