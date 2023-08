Winterthur verliert Europacup-Hinspiel – Als der Regisseur ausfiel, ging nicht mehr viel Mit der 22:24-Niederlage in Portugal gegen Aguas Santas haben Pfadis Handballer in der European League im Rückspiel noch alle Chancen. Aber: Lange lief es vorne optimal, dann gar nicht mehr. Urs Stanger

Beim Stand von 13:8 schied Pfadi-Regisseur Kevin Jud im Europacup-Hinspiel in Portugal mit einer Gesichtsverletzung aus. Foto: Deuring Photography

Ein 22:24 auswärts in einem Europacup-Hinspiel ist ein schönes Resultat. Es lässt fürs Rückspiel alle Chancen auf ein Weiterkommen offen. So sieht es auch der Trainer. «Vor dem Match hätten wir mit einem minus zwei leben können», meinte Goran Cvetkovic. Ehe er das grosse Aber anhängte: «Aber nicht nach einer Sieben-Tore-Führung.»

Denn 15:8 lagen seine Winterthurer in der 23. Minute vorn. Die 5-1-Verteidigung stand, und vorn wurden 15 von 20 Angriffen versenkt. Besser kann es fast nicht laufen. Die Fortsetzung des Spiels war weniger erbaulich. Die Defensive liess nicht nach, die Offensive dagegen schon. Bis zur Pause gelang in sechs Anläufen kein Tor mehr, und nach ihr glückte in sieben weiteren Anläufen nur ein Treffer. Die unweigerliche Konsequenz: Aus dem 15:8 wurde innerhalb von 14 Minuten ein 16:16.

Die Portugiesen waren zurück im Spiel. Sie gaben es bis zum Schluss nicht mehr ab, obschon die Winterthurer nach einem 19:22 wieder auf 22:22 herangekommen waren. Dann allerdings folgte die Kopie der Endphase von Halbzeit 1 mit null Toren aus sechs Versuchen.

Kein Mittel gefunden

Was war geschehen? In der 22. Minute erzielte Captain Kevin Jud das 13:8. Aguas Santas lancierte ein schnelles Anspiel, einer der Portugiesen erwischte Pfadis Regisseur, der zurücklief, mit der Hand am Kopf. Cvetkovic meinte, dass die Aktion «kein Zufall» gewesen sei. Eine Strafe gabs nicht. Jud sank zu Boden, mit geschwollenem Auge und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung schied er aus. «Als Kevin aus dem Spiel war, haben wir komplett den Faden verloren», erklärte Pfadis Trainer.

Der junge Alessio Lioi übernahm den Job des Spielmachers. Ihm gelang für einmal nicht viel. Auch Mustafa Hadj Sadok, der im Rückraum sehr stark begonnen hatte, konnte Juds Ausfall nicht kompensieren. Weil sich ausserdem die Fehler von Tim Rellstab, der zunächst gleichsam aufgetrumpft hatte, und Arsenije Dragasevic häuften, nahmen die Ballverluste eine überdurchschnittliche Dimension an. Pfadi kam gegen die nun stärker, weil offensiver verteidigenden Portugiesen nicht mehr durch. «Wir waren zu statisch», bemerkte Cvetkovic. 13 technische Fehler standen am Ende zu Buche, von der 23. bis zur 60. Minute erzielte Pfadi nur noch sieben Tore.

Aguas Santas (POR) – Pfadi 24:22 (12:15) Pavilhão de Aguas Santas. – SR: Carmaux/Mursch (FRA). – Torfolge: 2:1, 2:6, 5:11, 8:12, 8:15, 12:13; 13:15, 13:16, 16:16, 17:18, 20:18, 22:19, 22:22, 24:22. – Strafen: je 3-mal 2 Minuten. Pfadi: Ahmetasevic/7 Paraden (45. Wipf/3; Tynowski (1 Tor), Heer, Morros, Hadj Sadok (3), Leopold (7), Bräm (1), Mendonça, Rellstab (5), Jud (4), Dragasevic (1), Lioi. Bemerkungen: Pfadi ohne Radovanovic und Ruh (beide verletzt). 22. Jud verletzt ausgeschieden (Verdacht auf Gehirnerschütterung). 39. Bräm verletzt ausgeschieden (Ellbogen überstreckt). 17. Ahmetasevic hält Penalty. Rückspiel am Sonntag, 3. September, 17 Uhr in der Axa-Arena.

Noch ist nichts verloren

Zufrieden sein konnte man in erster Linie mit der Verteidigung, die einen starken Job ablieferte. «Eine solche Abwehrleistung braucht es, um gegen sie gewinnen zu können», sagte Trainer Cvetkovic. Im Rückspiel am kommenden Sonntag in der Axa-Arena fällt die Entscheidung, ob sich Pfadi oder Aguas Santas für die Gruppenphase der European League qualifiziert. «Es ist immer noch alles möglich», meint Cvetkovic. «Wir müssen uns steigern, aber wir haben auch das Potenzial dazu.»

Ob Jud das Rückspiel bestreiten kann, ist nicht gewiss. Ebenso bleibt der Einsatz von Linksaussen Joël Bräm offen. Er hatte sich in der 39. Minute bei der Landung den Ellbogen überstreckt und musste vom Feld. Auch das war nach einem erfolgreichen Torwurf geschehen.

