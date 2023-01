Podcast zum Schweizer Fussball – «Die Meisterfrage hat YB beantwortet – und das im Januar» Wie steht es um die Jobsicherheit des FCB-Trainers? Was unterscheidet YB vom Rest der Liga? Und warum hat der FCZ seinen Glauben wiedergefunden? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

In zwei Spielen im neuen Jahr hat der FC Basel gleich viele Punkte gesammelt, wie er wütende Botschaften von Granit Xhaka erhalten hat. Muss sich Alex Frei nach diesem ernüchternden Start Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen? Darüber reden wir in der aktuellen Folge unsers Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit».

Für Tilman Pauls steht fest: «Für Frei ist es jetzt schon sehr eng.» Die Clubleitung hat Rang zwei als klares Ziel ausgegeben, weil sie dringend auf das Geld aus der Qualifikation zur Champions League angewiesen ist. Mit jedem Punktverlust wird deswegen die Nervosität steigen.

Unser Berner Vertreter Dominic Wuillemin stellt fest: «Der FCB ist nicht weiter als in der Ära Burgener. Ja, es läuft sogar noch schlechter. Und Frei scheint die Antworten auf all die Fragen auch nicht zu finden.» Mit Blick auf die Gemütslage des Basler Trainers fragt sich Wuillemin gar, ob eine vorzeitige Trennung für Alex Frei nicht «so etwas wie eine Erlösung» sein könnte: «Er wirkt an der Seitenlinie auf mich wie der Mensch mit der schlechtesten Stimmung der Schweiz.»

Ausserdem diskutieren wir über die totale Dominanz der Young Boys in der Liga. Wir fragen uns, wie fröhlich man als FC Winterthur sein darf, nachdem man in Bern 1:5 verloren hat. Wir reden über den FC Luzern, der für Wuillemin eigentlich «das zweitbeste Team der Super League ist». Und wir stellen fest, dass der FC Zürich plötzlich wieder an sich selber glaubt.

Wann welches Thema besprochen wird

02:46 Young Boys - FC Winterthur

16:17 FC Basel

36:30 FC Luzern

38:55 FC Zürich - FC St. Gallen

52:44 FC Lugano - Grasshoppers

58:23 Servette - FC Sion

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

