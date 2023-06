NLA-Football – Winterthur Warriors feiern einen historischen Sieg Erstmals seit Mai 2005 gewinnt die Winterthurer Mannschaft in Chur ein Spiel. Sie setzt sich mit 38:35 gegen den in dieser Saison zuvor ungeschlagenen Qualifikationssieger Calanda Broncos durch. Manuel Aeberli

Feiern den ersten Sieg in Chur nach über 18-jähriger Durststrecke: Spieler und Staffmitglieder der Winterthur Warriors geniessen den Moment. Foto: Sergio Brunetti

In dieser Partie in Chur ging es zwar nicht mehr um viel. Denn die Calanda Broncos standen bereits als Sieger der NLA-Qualifikation fest und den Warriors bot sich Chance mehr, die Playoff-Plätze noch zu erreichen. Für die Winterthurer war es das zweitletzte Spiel in dieser Meisterschaft.

Es begann alles andere als typisch für die Auftritte der Warriors in Chur. Denn sie konnten rasch durch Ramon Angst 7:0 vorlegen. Den Broncos gelang kurz darauf der Ausgleich und das Startviertel endete 7:7. Die Warriors erhöhten aber im nächsten Spielabschnitt mit einem Pass auf Alex Meier auf 14:7 sowie mit einem sehenswerten Run von Leon Simioni gar auf 20:7. Das war eine ganz neue Ausgangslage für die Gäste, die nach einem erneuten Touchdown der Broncos nochmals bis an die 1-Yard-Linie der Bündner kamen, dort aber gestoppt wurden. Mit einer 20:14-Führung gingen sie in die Pause.

Trotz klarer Führung noch gezittert

Nach der Halbzeit griffen die Bündner an, wurden jedoch von der Warriors Defense gestoppt. Erst kurz vor Ende des Viertels erarbeitete sich das Heimteam einen 21:20-Vorsprung. Der Aussenseiter reagierte aber prompt und erzielte eine Minute später mit einem Pass auf Leroy Rümmeli und einer 2-point-conversion durch Alex Meier das 21:28. Eine Interception von Kolb brachte die Warriors wieder kurz vor die Endzone der Broncos und Alex Meier schloss den Drive mit einem weiteren Touchdown ab.

Enteilt seinen Gegenspielern von den Calanda Broncos: Leon Simioni ebnet den Warriors den Weg zum historischen Auswärtserfolg. Foto: Sergio Brunetti

Vor dem letzten Viertel stand es überraschend 35:21 für die Warriors. Bei den mitgereisten Fans regte sich langsam sie Hoffnung auf einen Sieg. Nur verkürzten die Broncos auf 28:35. Die Gäste gaben nicht auf und erzielten das entscheidende Field Goal zum 38:28. Die Zehn-Punkte-Führung wurde jedoch durch einen weiteren Touchdown bald zunichte gemacht und so begann bei 38:35 das grosse Zittern.

Den Broncos gelang in ihrer Endzone eine Interception, die sie auf der 20-Yard-Linie starten liess. Nach einem First Down wurden sie jedoch gestoppt und die aufmerksame Defense machte auch einen Punkt-Fake zunichte. Schliesslich waren die Warriors eine gute Minute vor Spielende wieder im Ballbesitz. Mit drei Runs erzielten sie ein neues First Down und nahmen dann nach einem weiteren Run zwei Mal das Knie. Damit und mit der Inkaufnahme einer Delay of Game-Strafe nahmen sie viel Zeit von der Uhr, mussten den Broncos aber den Ball nochmals übergeben. In einem letzten Spielzug kamen diese nochmals kurz vor die Endzone der Winterthurer, wo der Lauf aber gestoppt und der Sieg so gesichert wurde.

18 Jahre in Chur sieglos

Die Offense der Winterthurer funktionierte in dieser Saison noch nie so gut wie in Chur. Die Pässe von Mathews kamen an und er bediente alle Receiver, womit das Passspiel schwierig auszurechnen war. Sämtliche Receiver erwiesen sich als sichere Fänger und die Runningbacks sorgten ebenfalls für gehörigen Raumgewinn. Die Defense der Warriors stand gut und machte den Broncos sowohl an der Front als auch im Backfield das Leben schwer.

Für die Warriors war dies ein sehr wichtiger Erfolg gegen einen unliebsamen Gegner. Gemäss Football-Historikern wurden am meisten Spiele in der Schweiz zwischen diesen Teams ausgetragen. Siege im Bündnerland waren für die Warriors nur sehr selten möglich, der letzte war ihnen vor über 18 Jahren – am 8. Mai 2005 – gelungen.

Bei den Broncos wurden dem Vernehmen nach mehrere Starter, darunter auch der Quarterback, geschont. Auch bei den Warriors fehlten mit Tight End Zehnder und Safety Fässler wichtige Teamstützen. Dieser Sieg ist nach einer bis anhin nicht befriedigenden Saison sehr hoch einzuschätzen. Nun wollen die Warriors mit der getankten Moral auch das letzte Saisonspiel am kommenden Samstag, 24. Juni, auswärts gegen die direkt vor ihnen auf Rang 5 klassierten Basel Gladiators gewinnen.

