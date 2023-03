Licht aus auf dem Deutweg – Winterthur Warriors mussten Spiel abbrechen Es hätte ein toller Saisonstart werden sollen für die Footballer der Winterthur Warriors. Doch die NLA-Partie gegen die Calanda Broncos musste bei Halbzeit abgebrochen werden, weil das Flutlicht nicht reichte. Manuel Aeberli

Da war die Stimmung noch gut: Die Winterthur Warriors vor dem Match gegen die Calanda Broncos. Foto: Sergio Brunetti

Am Samstagnachmittag blies ein steifer Wind durch das Stadion Deutweg. Ein erster Schaden stellte sich ein, als die 12-m-Turm-Kamera dem Wind nicht standhielt und mitsamt der ferngesteuerten Kamera umfiel. Glücklicherweise wurde niemand davon getroffen. Im Verlaufe des Nachmittags liessen die Regenschauer und der Wind nach, gleich zwei Regenbogen bildeten sich über dem Deutweg und erhellten die Gemüter des Publikums. Etwas weniger erhellend war dann die Leistung der Winterthur Warriors in den ersten beiden Spielvierteln. 0:27 lagen sie zur Pause gegen die Calanda Broncos zurück.

Und gar nicht erhellend war der Ausfall der städtischen Infrastruktur danach. In der Halbzeit verabschiedete sich unvermittelt die Flutlichtanlage. Die Platzmitte war mehr oder weniger ausgeleuchtet, die beiden Endzonen verschwanden aber im Dunkel der Nacht. Der Platzwart war auch nach der von den Referees angesetzten Frist von 30 Minuten nicht in der Lage, die Beleuchtung wieder in Gang zu bringen. Das Spielfeld blieb dunkel, die Schiedsrichter mussten das Spiel abbrechen.



Konsequenzen noch offen

Der Grund für den Lichtausfall ist noch nicht bekannt und muss durch die Vermieterin, die Stadt Winterthur, untersucht werden. Die elektrischen Anlagen und ihre Bedienung werden durch das Sportamt sichergestellt. Die Mieter haben darauf keinen Einfluss.

Die Leidtragenden dieses Zwischenfalls waren die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich die Akteure auf dem Rasen. Über die Konsequenzen wird die Technische Kommission des American-Football-Verbandes entscheiden. Da der Betrieb der Lichtanlage ausserhalb des Einflussbereichs der Warriors liegt, kann davon ausgegangen werden, dass allenfalls die zweite Hälfte des Spiels noch nachgeholt werden muss.



Mehr zu den Warriors Football in Winterthur Ein Pilot führt die Warriors durch die Saison

Fehler gefunden?Jetzt melden.