Krippenaufsicht in Winterthur – Winterthur will auch unangekündigte Kontrollen in Kitas Der Fall Globegarden verstärkte den Ruf nach strengerer Kontrolle für Kinderkrippen. In Winterthur soll eine neue Stelle mindestens einmal jährlich zum Rechten sehen. Michael Graf

Hübsch gemacht für den Besuch: So präsentierte sich eine der ersten Globegarden-Kitas 2009 in Zürich den Medien. Foto: Nicola Pitaro

Das Onlinemagazin «Republik» hatte Mitte Dezember 2019 schwere Vorwürfe gegen die Kita-Kette Globegarden erhoben. Diese betreibt schweizweit über 50 Standorte, davon zwei in Winterthur. Ehemalige Mitarbeiterinnen berichteten unter anderem von extremen Sparvorgaben und systematischen Verstössen gegen den Betreuungsschlüssel. Explizit kritisiert wurde die vielerorts laxe Krippenaufsicht, deren Besuche in der Regel angekündigt erfolgten, was zu Vertuschungsaktionen genutzt worden sei.