Gegen Vorschlag des Bundesrats – Winterthur will keine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche Der Bundesrat hat dem Parlament eine Velohelmpflicht vorgeschlagen. Vier Schweizer Städte wollen das nicht und fordern stattdessen eine «sichere Veloinfrastruktur». UPDATE FOLGT

Die Städte Winterthur, Zürich, Basel und Bern wollen keine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Der Bundesrat hat dem Parlament vorgeschlagen, für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren eine Velohelmpflicht einzuführen. In einer gemeinsamen Medienmitteilung stellen sich die Städte Winterthur, Zürich, Basel und Bern nun gegen diesen Vorschlag. Sie sehen in der Verbesserung der Veloinfrastruktur das weitaus effektivere Instrument, um das Velofahren sicherer zu gestalten und zu fördern.

Am 10. Januar 2022 startet die parlamentarische Beratung in der vorberatenden Kommission des Nationalrats. Die grosse Kammer wird das Geschäft voraussichtlich in der Frühlingssession behandeln.

Städte wollen attraktive Velowege

Veloförderung sei dann effektiv, wenn die Hürden für die Benutzung des Velos im Alltag niedrig sind, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Dazu müssen in erster Linie Gefahrenstellen beseitigt werden und Velowege für alle Altersgruppen attraktiv und sicher sein. Die vier Städte weisen zudem darauf hin, dass sich auch der Schweizerische Städteverband im Vernehmlassungsverfahren gegen die Einführung einer Helmpflicht für Kinder und Jugendliche ausgesprochen hat.

Es sei zu befürchten, dass gerade die Jugendlichen, die in der Tendenz immer weniger Velo fahren, dies mit einer Helmpflicht noch seltener tun würden. Dennoch unterstützen die vier Städte das freiwillige Tragen eines Velohelms. In dem Communiqué heisst es denn auch, dass ein Velohelm ohne Frage schützt und die individuelle Sicherheit für Velofahrerinnen und Velofahrer erhöht.

