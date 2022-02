Kommentar zu den Wahlen in Winterthur - Winterthur will keine Wende

So sehen Sieger aus: Die Wiedergewählten Jürg Altwegg (Grüne), Nicolas Galladé (SP), Michael Künzle (Mitte), Christa Meier (SP), Katrin Cometta (GLP), Kaspar Bopp (SP) und Stefan Fritsche (FDP). Foto: Madeleine Schoder

Die Bürgerlichen sind zu fünft angerannt, um in der Winterthurer Regierung die Mehrheiten zu kippen – und blieben chancenlos. Im Winterthurer Stadtrat bleibt alles beim Alten. Inklusive dem Präsidenten: Michael Künzle (Mitte) gelang bei seiner Wiederwahl ein wahres Glanzresultat.

Die Strategie von SP, Grünen und GLP, als Allianz anzutreten, darf als Erfolg gewertet werden. Obwohl die SP einen schlechten Tag einzog und ihre Baudirektorin Christa Meier (SP) unter Dauerbeschuss der Bürgerlichen stand, wurde ihr die tüchtige Romana Heuberger (FDP) nicht wirklich gefährlich. Die GLP wiederum hat den Sitz ihrer Neu-Stadträtin Katrin Cometta mit sehr gutem Resultat verteidigen können.

Die «Progressive Allianz», sie hielt besser als das «Team Freiheit». Den zwei SVP-Kandidaten, einem Klimaskeptiker und einer Impfskeptikerin, gelang es kaum, über die SVP-Stammwähler hinaus zu punkten.

Auch im Stadtparlament bleiben die Machtverhältnisse stabil: Zwar verloren die Polparteien SP und SVP happig an Stimmen. Nutzniesser waren jedoch vor allem die Verbündeten im eigenen Lager: Links die Grünen und GLP, rechts die FDP und Mitte-Partei. Im Parlament gilt nach dieser Pol-Schmelze, mehr denn je: Ohne die Mitteparteien GLP und EVP läuft gar nichts. Politik ist in Winterthur, trotz rot-grüner Stadtratsmehrheit immer ein Kompromiss – und das ist dem Stimmvolk offenbar ganz recht so.

