Cannabis-Pilotversuch in Winterthur – Winterthur zielt auf die Genusskiffer Wird die Abgabe von Cannabis zu Testzwecken legal, wird dies in der Stadt über die Apotheken laufen – diese seien grundsätzlich interessiert. Till Hirsekorn

Jugendliche und junge Erwachsene kiffen besonders häufig. Jeder und jede Dritte hat schon einmal einen Joint geraucht. Bild: Keystone

Auch Winterthur soll beim Cannabis-Pilotversuch mitziehen, wie er schweizweit in mehreren Städten geplant ist. Das hat der Gemeinderat letzten Frühling entschieden. Inzwischen ist klar, wie eine legale Abgabe von THC-haltigem Hanf in Winterthur ablaufen würde: gemäss dem «Berner Modell». Das schreibt der Stadtrat in seinem Bericht zum Postulat. Der Fokus liegt dabei nicht bei medizinischen Zwecken oder allein bei Jugendlichen, sondern bei den «Genusskonsumenten». Mit im Boot wären auch die Städte Bern, Zürich, Luzern, Biel und Köniz.