«Das Feuer brennt weiter»

Idris Heso streckt der Fotografin das Handy entgegen. Darauf zu sehen sind drei Frauen im mittleren Alter, die sich vor einem lottrigen Stand gerade mit Salat eindecken. «Meine Familie», sagt er, relativ gefasst in einem kurdischen Dialekt, den erst jemand auf Türkisch und dann jemand auf Deutsch übersetzen muss. Es ist offenbar die erste Nachricht seit sieben Wochen, die Heso erhalten hat. Eltern, Verwandte und Geschwister lebten alle in Afrin, der Stadt im gleichnamigen Distrikt in Nordsyrien, wo inzwischen die Truppen des türkischen Militärs und die Freie Syrische Armee einmarschiert sind und die Stadt plündern, wie es heisst. Idris Hesos Frau zeigt das nächste Bild. Auf einem Basar reihen sich Betten, Möbel und Matratzen aneinander: Raubgut wird verschachert. «Die Häuser meiner Familie, leer», sagt Heso.

Infos über Firatnews

Idris Heso und seine Kollegen informieren sich vor allem via Satelliten-TV über die kurdische Nachrichtenagentur Firatnews (ANF) über die Lage vor Ort. Dort gewährten die Militärs den vornehmlich kurdischen Bewohnern derzeit offenbar nur alle fünf Stunden den Zugang zum Internet, für wenige Minuten. Seiner Familie direkt helfen könne er von hier aus nicht. «Wohin soll ich das Geld auch schicken?», fragt er zurück. Vor zwei Jahren ist er in die Schweiz geflüchtet und lebt nun in Winterthur, mit Status B.

Dann gesellt sich Elif Kaylan dazu, die frisch gewählte SP-Gemeinderätin. «Im Kurdischen Verein spenden wir Heyva Soretwas, dem kurdischen Roten Kreuz», sagt sie und lächelt. Denn obwohl die Lage in Afrin und den umliegenden Dörfern derzeit mehr als prekär ist, versuchen die rund 200 Kurdinnen und Kurden, die sich gestern Abend am Graben versammelt haben, dem Treffen auch etwas Festliches abzugewinnen: Es ist Newroz, das Neujahrs- und Frühlingsfest, das auch die Kurden feiern und das spirituell und religiös ursprünglich eine tiefe Bedeutung hatte: Es steht für den Beginn des neuen Jahreszyklus, endlich werden die Tage wieder länger als die Nächte. Mit brennenden Fackeln und Fahnen in der Hand bewegt sich der Umzug von der Marktgasse über das Untertor, die Steinberggasse bis zum Neumarkt und wieder zurück. «Türkische Armee, raus aus Kurdistan!» oder «Terrorist Türkyie!» wird skandiert.

video_kurden.mp4 Gegen 200 Kurdinnen und Kurden zogen am Mittwochabend durch die Altstadt. Friedlich, sie feierten Newroz.

Der Umzug ist friedlich, entspannt und bleibt es bis zum Schluss: Junge Väter stossen Kinderwägen, ein paar SP-Politiker und Jugendliche marschieren mit («aus Solidarität»), und eine Fahne des Revolutionären Aufbaus schwingt im Fackellicht. Die Polizei bleibt mit drei Kastenwägen auf dem Kirchplatz im Hintergrund. «Verbindungen zwischen militanten Kurden und einer gewalttätigen linksradikalen Szene gibt es hier meines Wissens nicht», sagt die designierte SP-Gemeinderätin Kaylan. Organisiert hat den gestrigen Umzug das Winterthur Kurdische Demokratische Gesellschaftszentrum (sic!). Auch Spannungen zur lokalen türkischen Gemeinschaft gebe es kaum. Man gehe sich aus dem Weg oder rede nicht über Politik.

Enttäuscht von Europa

Zurück beim Graben brennt schon ein stattliches Feuer, aus den Lautsprechern dröhnt kurdische Volksmusik. Die Leute wärmen sich rasch ein bisschen auf, haken ein und beginnen, in einem grossen Kreis um das Feuer zu tanzen. Die ersten wagen schon bald den Sprung darüber. «Das Feuer ist bei uns ein Symbol für Freiheit», erklärt Kaylan und nickt. Nach einer Schweigeminute für die Opfer sagt sie, gefragt nach der Rolle des Westens, dass viele Kurdinnen und Kurden von der EU und der UNO enttäuscht seien. «Im Kampf gegen das Assad-Regime wurden die Kurden als Helden gefeiert, und jetzt lässt man sie hängen, das ist das verbreitete Bild.» Man wünsche sich einen deutlich härteren Kurs und Sanktionen gegenüber der Türkei. Neben ihr klatschen zwei junge Mütter wippend zum Rhythmus. Kaylan: «Unser Feuer brennt trotzdem weiter!». ()