Der Lagerplatz bekommt ein neues Museum

Das Museum Schaffen hat nach diversen Zwischennutzungen einen fixen Standort gefunden. Nächsten November zieht es gemeinsam mit dem Arealverein Lagerplatz in die Halle neben dem Skillspark, wo heute das Brockenhaus eingemietet ist.

Das Museum Schaffen und der Arealverein beziehen im Herbst die Halle, wo heute das Brockenhaus eingemietet ist. Bild: PD

Nach dem Umzug vom Lindengutpark in die Industriehalle an der Zürcherstrasse, kann das Museum auf dem Lagerplatz auf einer Fläche von 350 Quadratmeter ausstellen. Noch befindet es sich «im Winterschlaf», wie Museumsleiter Stefano Mengarelli sagt. Zwischen Mai und September stelle man am bisherigen Standort die Wechselausstellung «Eins, zwei, drei, 4.0» aus. Die Vorbereitungen für die neue Ausstellung zum Thema Arbeitswanderung laufen bereits. Sie soll im November am neuen Standort eröffnet werden.

3000 Besucher

Lanciert hat das Museum der Historische Verein Winterthur, finanziert wird es grössten Teils durch die öffentliche Hand. Aus dem Lotteriefonds steuert der Verein gegen 300'000 Franken pro Jahr bei, die Stadt hat den Subventionsvertrag über 150'000 Franken jährlich zuletzt bis 2024 verlängert.

Zwischen Mai und September letzten Jahres zählte das Museum gegen 3000 Besucher. «Das ist für einen Sommer okay, aber wir hoffen natürlich, dass mit dem neuen Standort das Interesse nochmals anzieht», sagt Megnarelli.

Halle muss saniert werden

Die Halle gehört der Arealbesitzerin Stiftung Abendrot mit Sitz in Basel. Sie will die Halle ab Mai sanieren, vor allem energetisch, indem Dach und Wände neu gedämmt werden. Heute ist sie im Sommer zu heiss und im Winter zu kalt. Davon können die heutigen Mieter Verena Witschi und Hans Lenggenhager ein Lied singen. In ihrem Brockenhaus verkaufen sie seit 24 Jahren alles, was sie auf den Flohmärkten in Stadt und Region ergattern konnten. Über 10'000 Artikel sind es insgesamt, vom Monokel über Gamellen bis zu Stoffblumensträussen und Occasions-Velos. Die beiden ziehen sich im Mai in den Ruhestand zurück.