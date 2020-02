«Die Axa ist von Winterthur nicht wegzudenken»

Die Prämien im Pensionskassengeschäft brachen um fast 70 Prozent ein. Trotzdem sprechen Sie von einem guten Ergebnis. Das müssen Sie uns erklären.

Fabrizio Petrillo: Dieses Minus muss man einordnen. Wir haben unser Vorsorgegeschäft per 1. Januar 2019 komplett neu ausgerichtet und diesen Rückgang dafür bewusst in Kauf genommen. Wir setzen jetzt auf ein teilautonomes Modell. Darum werden die Sparprämien nicht mehr in der Bilanz der Axa geführt. Wenn man diesen rein buchhalterischen Effekt berücksichtigt, ist unser Ergebnis konstant.

Ein Minus gibt es bei der beruflichen Vorsorge auch im Neugeschäft. Warum schrumpfte dieses um 16 Prozent?

Weil sich der Vertrieb im Umstellungsjahr darauf konzentrierte, unseren bestehenden Kundinnen und Kunden das neue teilautonome Vorsorgeangebot zu erklären. Das ist uns gut gelungen: Wir konnten neun von zehn Kunden überzeugen, bei uns zu bleiben. Die Gewinnung von Neukunden stand hingegen nicht im Fokus. Unterdessen haben wir da aber nachgelegt. Per 1. Januar 2020 werden wir hier ein sehr hohes Wachstum vorweisen können. Das zeigt, dass unser Modell in der Schweiz sehr gut ankommt.

Wie hoch?

Das wird man erst im Jahresergebnis 2020 sehen.



Reden wir über jene zehn Prozent der Kunden aus dem Vorsorgebereich, welche die Axa verlassen haben. Waren das vor allem KMU, weil das neue Modell für kleinere Unternehmen zu grosse Risiken birgt?

Nein, es waren eher Grosskunden, die nicht bei uns geblieben sind. Zum Beispiel internationale Konzerne mit Niederlassungen in der Schweiz. Das sieht man auch daran, dass mit 10 Prozent weniger Kunden insgesamt 17 Prozent der Versicherten weggefallen sind.

Wäre für KMU eine Vollversicherung nicht besser, weil sie dort kein Risiko tragen müssen?

Nein, denn teilautonome Lösungen bieten zu geringeren Kosten die Aussicht auf deutlich höhere Renten für die Versicherten. Das Risiko liegt zudem in erster Linie bei den Sammelstiftungen, zu denen die KMU zusammengeschlossen sind. Diese haben wir mit sehr grossen Reserven bestückt. Der Deckungsgrad liegt bei 111 Prozent. Da gibt es ein hohes Mass an Sicherheit. Wir konnten 2019 eine Verzinsung von durchschnittlich 3,5 Prozent gewähren, auch Dank des guten Börsenjahrs. Zum Vergleich: Im alten Modell lag dieser Wert bei weniger als einem Prozent im Überobligatorium.

Die Axa musste da einfach handeln, weil sich mit dem alten Modell kein Geld mehr verdienen liess.

Das stimmt so nicht. Hauptbeweggrund für uns war, dass wir den Kunden mit dem teilautonomen Modell langfristig bessere Renditen zu tieferen Prämien und damit die Aussicht auf deutlich höhere Renten bieten können, bei äquivalenter Sicherheit. Was aber stimmt: Das Anlagerisiko ist nicht mehr in der Bilanz der Axa rückgedeckt. Die Sammelstiftungen sind dafür verantwortlich.

80 neue Vollzeitstellen hat die Axa im Jahr 2019 geschaffen. Wo genau?

Wir investieren weiterhin jährlich rund 120 Millionen Franken pro Jahr, vor allem in die Digitalisierung. Entsprechend liegt das Stellenwachstum zu einem Teil in diesem Bereich.

Fabrizio Petrillo ist seit Januar 2018 CEO der Axa Schweiz. (Bild: Marc Dahinden)

Die Gesundheitssparte hat nun ein Prämienvolumen von 18 Millionen Franken. Das ist zwar dreimal mehr als im Vorjahr aber immer noch sehr tief. Sind Sie damit zufrieden?

Ja, klar. Unsere Mitarbeitenden im Aussendienst verkaufen unsere Gesundheitsprodukte sehr gut. Wenn wir so weitermachen, sind wir bald eine mittelgrosse Krankenversicherung. Wenn man bedenkt, dass wir erst im Sommer 2017 in dieses Geschäftsfeld eingestiegen sind, dann ist das hervorragend.

Bei den Einzellebensversicherungen stagniert das Geschäft. Nehmen Sie das wegen des tiefen Zinsniveaus einfach hin?

Wichtig ist, dass wir im Neugeschäft die Prämieneinnahmen um 18,3 Prozent steigern können. Wir haben mit «SmartFlex» ein neues Produkt einführen können, das auf das aktuelle Tiefzinsumfeld ausgerichtet ist. Das zeigt, dass wir auch da einen Weg gefunden haben, um zu wachsen. Unsere früheren Produkte entsprachen nicht mehr den aktuellen Rahmenbedingungen. Nun sind wir aber auch im Einzellebengeschäft wieder auf einem guten Weg.

Der Schaden-Kosten-Satz, der zeigt wie es um die Profitabilität in der Schadensversicherung steht, ist bei der Axa von 88,3 auf 87,1 Prozent gesunken. Einfach aus Glück, weil es 2019 weniger teure Schäden gab?

Da gibt es drei Gründe: Wir konnten die Effizienz steigern, auch dank der Digitalisierung. Zweitens konnten wir ein besseres versicherungstechnisches Ergebnis erzielen, unsere Zeichnungspolitik ist profitabler. Und drittens gab es im 2019 tatsächlich weniger Grossschäden von Naturereignissen.

Profitablere Zeichnungspolitik? Heisst da, Sie zahlen einfach weniger aus im Schadenfall?

Wir zahlen natürlich immer aus, wenn es einen Schaden gibt, der von unserer Versicherung gedeckt wird. Die Kundenzufriedenheit ist uns sehr wichtig. Aber die Balance zwischen Prämien und Risiken muss für uns stimmen, sonst machen wir Verlust - und das will kein gewinnorientiertes Unternehmen.

Es gibt immer häufiger meteorologische Extremereignisse. Berechnet die Axa wegen des Klimawandels die Risiken anders?

Dass der Klimawandel stattfindet, können unterdessen alle beobachten. Das spiegelt sich jetzt aber noch nicht in unseren Schadensstatistiken.

Wie viel kostet ein Sturm wie Sabine die Axa?

Das waren rund fünf Millionen Franken. Es muss aber kein grosser Sturm sein, um hohe Kosten zu verursachen. Wenn es während des Feierabendverkehrs in der Region Zürich hagelt, dann kostet das rasch 30 bis 40 Millionen Franken.

Aktuell haben Firmen Schlagzeilen gemacht, die von Winterthur in steuergünstigere Ortschaften wegziehen. Hat die Axa das auch schon durchgerechnet?

Nein. Die Diskussion den Steuersitz in einen günstigeren Kanton zu verlegen findet bei uns nicht statt. Wir sind seit 145 Jahren in dieser Stadt. Die Axa ist von Winterthur nicht wegzudenken. Die Standortvorteile, die Winterthur bietet, sind für uns wichtiger, als die paar Millionen Franken, die man mit einem Umzug einsparen könnte. Wir sind in der Nähe der Stadt Zürich, können gleichzeitig Mitarbeiter aus der Ostschweiz gewinnen. Wir haben eine sehr gute Beziehung zur Stadt Winterthur, wir teilen mit dem Superblock sogar das Gebäude...

Wie läuft denn der Austausch mit der Stadt?

Wie alle grossen Firmen haben wir einen regelmässigen Dialog, auch mit dem Stadtpräsidenten. Das ist wichtig, um sich gegenseitig zu verstehen. Wenn wir der Stadt helfen können, sich weiterzuentwicklen, dann tragen wir gerne auch selbst dazu bei.

Fabrizio Petrillo im Interview: «Die Axa muss der Stadt keine Ratschläge geben, da gibt es genug kompetente Leute in der Verwaltung.» (Bild: Marc Dahinden)

Hat die Axa denn Verbesserungsvorschläge für Winterthur?

Das liegt nicht an uns. Wir beteiligen uns aber im Rahmen der Standortförderung an der Stadtentwicklung, bei House of Winterthur ist Regula Schenkel als Axa-Vertreterin Vorstandsmitglied. Wir haben auch sonst viele Mitarbeitende, die sich in der Stadt engagieren.

Der neue Finanzvorstand Kaspar Bopp war vorher Axa-Mitarbeiter. Haben Sie ihm Tipps für sein Amt mit auf den Weg gegeben?

Die Axa muss der Stadt keine Ratschläge geben, da gibt es genug kompetente Leute in der Verwaltung. Ich freue mich aber, dass Kaspar Bopp in seinem Amt offensichtlich einen guten Job macht.

Für die Axa in Winterthur ist 2020 ein Umzugsjahr. 800 von rund 3000 Mitarbeitenden wechseln den Arbeitsplatz. Leidet darunter das Tagesgeschäft?

Das ist ein logistische Herausforderung. Das Tagesgeschäft wird dadurch aber nicht beeinträchtigt, auch wenn es für die jeweiligen Mitarbeitenden eine Umstellung ist.

Die Axa setzt auf «agil-mobile» Mitarbeitende. Gibt es da keine, denen das zu viel ist - die da nicht mitmachen wollen?

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da sind Umstellungen nicht immer einfach. Es gibt immer Leute, welche die alten Arbeitsräume vermissen. Der Grossteil der Feedbacks ist aber sehr positiv. Die neuen Büros sind offener und haben eine andere Atmosphäre. Es gibt auch coole Lounges, auch im alten Gebäude an der General-Guisan-Strasse, dort gibt es sogar eine Playstation…

Spielen Sie selbst Playstation?

Nein, leider nicht. Aber ich freue mich, wenn das neue Angebot genutzt wird.

Aber wenn Sie auftauchen, hören sicher alle auf zu spielen.

Könnte sein, aber ich hoffe es nicht. Ich würde eigentlich gerne mal mitspielen.

Die Umzüge macht die Axa aber um Mietzinsen zu sparen.

Sicher müssen wir die Flächen optimal nutzen. Wir können das Gebäude an der Paulstrasse, das renovationsbedürftig war, aufgeben. Es geht uns aber nicht nur um die Effizienz: Wir wollen jungen, neuen Mitarbeitenden etwas bieten. Zu den neuen Arbeitsmodellen gehört auch, dass wir Home office oder Co-Working fördern.

Die Axa ist bekannt für neue Arbeitsmodelle - und für die Frauenförderung. In die oberste Etage scheint es diese aber nicht zu schaffen. In der Geschäftsleitung sind sieben von neun Mitgliedern Männer.

Es ist nicht angemessen, unsere Diversity-Anstrengungen nur nach der Frauenvertretung in der Geschäftsleitung zu beurteilen. Wobei wir auch da im Vergleich zu anderen Schweizer Unternehmen gut dastehen. Viel wichtiger ist, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, die Familien gründen wollen, und wie wir Teilzeitmodelle und neue Arbeitsformen fördern. Der Frauenanteil in unseren Kadern hat kontinuierlich zugenommen, aktuell liegt er bei 27 Prozent, was zeigt, dass die Massnahmen funktionieren. Wir fördern auch die Teilzeitarbeit bei Männern, sogar ein Mann in der Geschäftsleitung lebt das vor, das ist ein wichtiges Signal.