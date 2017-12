«Die Schmerzgrenze ist erreicht»

Es sind tiefe Einschnitte, die das städtische Personal bei der Pension hinnehmen soll, insbesondere die jüngere Generation: Der Umwandlungssatz sinkt bis 2024 stufenweise auf 5 Prozent und der technische Zinssatz wird von 2,75 auf 2,25 Prozent gesenkt, um die Renditeerwartung herunterzuschrauben. Unter dem Strich sinken die Altersrenten zwischen 5 bis 13 Prozent. Stadtrat und Stiftungsrat ziehen die Schraube also an, um die städtische Pensionskasse finanziell zu stabilisieren.

Bürgerliche und Mitteparteien von der SVP bis zu den Grünliberalen kritisierten die Vorschläge zur Sanierung der Pensionskasse bereits als zu einseitig. Auch wenn das Verhältnis zu Lasten der Angestellten angepasst wurde: Dass der Steuerzahler 144 von total 210 Millionen an die Sanierung zahlen soll, in einem Beitragsverhältnis von 3:2, geht ihnen zu deutlich zu weit. Gleichzeitig warnt der Stadtrat in seiner Weisung vor einer Kündigungswelle, sollte das Parlament nochmals einen drauflegen. Konkret: Bei Stadtbus mit seiner dünnen Personaldecke beispielsweise drohte gar, dass bei einem Exodus gewisse Linien ausfallen.

Rückblende: Schon 2013 hatte das Volk einem Sanierungspaket für die Pensionskasse von 240 Millionen Franken zugestimmt, diese wurde verselbstständigt und das Personal musste jährliche Lohnabzüge von 2,7 Millionen Franken hinnehmen, das Pensionsalter wurde auf 65 angehoben und der Umwandlungssatz auf 6 Prozent gesenkt.

Ab in die Frühpension?

Tatsächlich flüchteten in der Folge deutlich mehr Angestellte in die Frühpension als im Jahr zuvor, um das bisherige Rentenniveau zu halten. Liessen sich 2012 noch 41 Personen frühpensionieren, waren es Ende 2013 schon 117 – beinahe dreimal so viel. «Wir gehen davon aus, dass dies auf die Senkung des Umwandlungssatzes per 1.1.2014 zurückzuführen ist», sagt Eva Schwarzenbach, die Personalchefin der Stadt. Zur Einordnung: Bei der Stadt arbeiten rund 5100 Personen, und 117 (Teilzeit-)stellen entsprechen bei der Stadt etwa 73 Vollzeitjobs. In den Folgejahren hat sich die Anzahl Frühpensionierter (neu ab 63) wieder auf 40 bis 50 eingependelt.

Frührentner auch bei der BVK

Einen Abwanderungseffekt stellte auch die grösste Pensionkasse der Schweiz fest, die BVK, bei der unter anderem die Kantonsangestellten versichert sind. Als die BVK per Anfang 2017 ihre Leistungen senkte, stiegen die Zuschüsse, um die temporäre Rentenlücke zu kompensieren um 7 Millionen Franken, sprich 20 Prozent. Ob dies auf den Renten-Trick zurückzuführen ist, mit der gemäss der «NZZ am Sonntag» viele Zürcher Lehrer liebäugelten, ist eher unwahrscheinlich. Die Idee der Ü60-Jährigen dahinter wäre gewesen, zu künden, sich so die bisherigen Leistungen zu sichern und sich direkt neu anstellen zu lassen, um von einer Zusatzrente zu profitieren. Die BVK machte aber klar, dass sie eine sofortige Wiederanstellung nicht akzeptieren würde, es bedürfe einen mindestens einmonatigen Unterbruch.

Was sagt das Personal?

Auffällig ist, dass es innerhalb der Stadtverwaltung zuletzt häufiger zu Wechseln kam. Musste man 2012 noch 5 Prozent der Stellen besetzen, waren es im letzten Jahr schon 6,5 Prozent. Die Fluktuation ist also gestiegen.

Der städtische Personalverband hat sich bisher noch nicht zur geplanten PK-Sanierung geäussert. Man müsse erst noch durchrechnen, welchen Effekt diese für die einzelnen Lohnstufen habe, gerade für die tieferen. Dennoch findet der Verbandspräsident Martin Tognella auf Nachfrage deutliche Worte: «Die Schmerzgrenze ist erreicht!» Für das Personal wäre nicht tragbar, wenn das Parlament die Leistungen nochmals nach unten anpassen würde. (Landbote)