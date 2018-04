Edelkastanien und Frische-Pfütze

"Falschparkierer sind ein grosses Problem"

Definitiv zugeteilt sind nun auch die insgesamt 98 Parkplätze auf dem ganzen Lagerplatzareal. Vor den Pollern, die seit Dezember auf Höhe des Brockenhauses die Zufahrt beschränken, gibt es sieben Parkplätze: drei für das Café Portier und vier Kurzzeitparkplätze.



Die Parkplätze hinter den Pollern sind alle fest vermietet. Zwischen dem Kino Cameo und dem Les Wagons sind von elf Parkplätzen drei für Mobility reserviert.

Für Besucher gilt ein 24-Stunden-Parkverbot. Diese Regel durchzusetzen, stellt sich allerdings als schwierig heraus, wie Klara Kläusler von der Arealbesitzerin Stiftung Abendrot sagt: «Falschparkierer sind ein grosses Problem.» Vor allem am Wochenende stellten viele Skillspark-Besucher ihre Autos trotz Parkverbot auf dem Areal ab.



Dabei stünden gleich nebenan, in der Halle 53 und bei der Badmintonhalle, genügend Parkplätze zur Verfügung. Die Poller hätten die Situation etwas verbessert. Seither parkierten viele Besucher einfach vor dem Portier, dem Veloladen Radwerk oder dem Surf-Shop Cloud 9 und blockierten die Zufahrt für Notfälle.



Um dem Problem beizukommen, stellt Abendrot seit zwei Jahren einen Parkwächter auf dem Areal, der mit den Besuchern spricht und sie auf Parkiermöglichkeiten hinweist. «Im schlimmsten Fall gibt es Bussen.» Der Skillspark weist auf seiner Webseite darauf hin, dass er keine Parkplätze hat, und listet fünf Parkier-Möglichkeiten in Gehdistanz auf. Noch besser sei es, mit dem ÖV anzureisen, sagt Kläusler.